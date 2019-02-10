【中美角力】德國民調：逾4成人認為中國比美國更可靠

特朗普出任美國總統兩年有餘，大西洋兩岸的互信關係不斷受到破壞。根據德國一個民調機構的最新調查，在總共5000名受訪者中，85%的人對德美關係持負面評價；更有逾4成受訪者認為，如今的中國是比美國更為可靠的夥伴。

據最新民調，85%德國人對德美關係持負面評價。圖為2018年6月，德國總理默克爾與美國總統特朗普於G7峰會期間談話。（路透社）

這項民調是由傳統親美的德國「大西洋橋梁協會」與民調機構Civey共同進行。民調結果又顯示，超過一半的受訪者（57.6%）希望德國能夠進一步疏遠美國；只有13%的人希望能夠進一步親近美國。而在與中國作對比時，高達42.3%的德國人認為中國是比美國更可靠的夥伴；在分黨派統計中，左翼黨選民持該觀點的人最多（56.3%），德國另類選擇黨選民持該看法的人最少（31.6%）。

根據該調查，31.1%的德國民眾認為當今世界面臨的最大威脅來自右翼民粹主義以及貿易保護主義，其次是增長的移民潮（18.6%）、歐盟分裂以及政治不穩定（15.6%）、極端伊斯蘭恐怖主義（12%）、中東地區的混亂（9.5%）、全球擴軍趨勢（7.8%）。

只有2.2%德國人最擔心中國影響擴張

還有2.2%的德國人最擔心的是中國影響日益擴張；認為歐美合作最首要任務是遏制中國影響力的受訪者比例為7.4%。值得注意的是，該指標在年輕人與老年人之間的區分非常明顯：還在接受教育的年輕人中有19.3%的人認為歐美合作首先應遏制中國，持同樣觀點的退休人士比例則只有5.3%。

「大西洋橋梁協會」理事、美國進步中心（Center for American Progress）高級研究員維爾茨就民調結果指出，德國民眾必須拋棄所謂恪守中立的心理安慰，「抨擊美國當今政府是合理的，但是德國人不應當在反美情緒中無視中俄威權體制所帶來的危險」。

（德國之聲）