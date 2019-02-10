華為要求捷克撤回安全威脅警告　否則採取法律行動

中國通信設備巨頭華為於2月8日（上周五）表示，如果捷克當局不在2月14日（周四）前撤回有關華為對捷克關鍵的基礎設施構成風險的警告，華為將對其採取法律行動。 此外，捷克國防部近日命令其僱員從華為手機中刪除一個遠端控制程式。

去年12月，捷克國家網絡與信息安全局發出警告，稱華為的設備可能對捷克的安全構成威脅。捷克總理巴比什12月中旬下令，禁止政府內閣辦公室的工作人員繼續使用華為生產的手機產品。

捷克總理巴比什去年12月中旬下令，禁止政府內閣辦公室的工作人員繼續使用華為生產的手機產品。（資料圖片）

2月8日，一份捷克報紙發表了華為的一封信，致信對象是捷克國家網絡與信息安全局局長納夫拉蒂爾和巴比什，內容威脅要採取法律行動。這封信說，「華為不會像警告中所言構成網絡安全威脅。根據中國的法律，華為沒有義務在他們的產品中安裝後門或間諜軟件，華為永遠不會同意這種要求」。

信中又指出，鑑於捷克當局發布有關使用華為技術構成危險的警告，華為準備通過法庭和國際仲裁來維護自身利益。

華為在捷克子公司的總經理卡澤亞稱，捷克當局沒有提供不法行為的具體證據，造成華為的業務及名譽受損。

捷克國防部要求從華為手機刪除一程式

此外據捷克媒體報道，捷克國防部命令其僱員從華為手機中刪除應用程式AirWatch。AirWatch是美國軟件公司VMware（威睿）的產品，具有遠端控制商用手機的功能。

有分析人士指出，人們懷疑該應用程式可能未經原美國公司同意而被修改，而任何能夠讓人遠端控制手機的軟件，都可能有程式隱藏其中。

（美國之音）