【華為風波】排斥不排斥？　德媒：德國憂安全風險又怕5G建設落後

德媒德國之聲10日（周日）報道，對於是否讓華為參與德國5G網絡建設一事，德國政府正面臨艱難抉擇。一方面反對人士擔憂華為設備存在的各種風險，另一方面如果不准許華為參與，則會推遲5G網絡的架設。

報道稱，反對華為參與新一代5G電信網絡建設的一方提出了兩個論點：其一是華為太容易受中國政府左右。中方可以要求該公司交出數據，或指示其行動；其二是華為可以在其網絡配件的軟件中「開後門」，便於取得敏感數據。此外，華為還有可能在軟件中植入一個「破壞鍵」（Kill Switch），借此癱瘓德國網絡。

令德國政府糾結的是，中國推行的法律要求企業與中方情報部門合作。德國內政部發言人表示：「這條法律令我們極為擔憂，因為如此一來，企業便失去對自身產品的掌控。」

在華為參與德國5G網絡建設一事上，反對人士擔憂華為設備存在的各種風險，但有許多人認為禁止華為參與會推遲5G網絡的架設。（資料圖片）

雖然迄今沒有發現任何華為設備的安全隱患，但這仍無法安撫反對人士。他們認為，華為未來還是能在更新軟件時添加特定功能。德國聯邦情報局前局長辛德勒表示，「我們可以通過建立安全系統來降低風險，但是風險依然存在」。他也不排除中國在嚴重政治危機時通過「後門」使整個德國網絡陷入癱瘓，他認為這樣的情況完全是可能發生的。

禁華為會令歐洲技術落後

對德國電信業者而言，建設5G網絡的時間緊迫。德國市場上的三大服務商截至目前為止也採用華為的設備，因此反對政府對華為實施禁令。此外，許多人認為，禁止華為參與架設5G網絡是難以想像的局面。彭博新聞社日前引述德國電信內部文件指出，一旦對華為下達禁令，將使歐洲在5G技術落後至少2年。而拆除現有網絡結構既昂貴又耗時費工，並且將佔用許多資源，導致新5G網絡的架設進一步推遲。

報道又稱，從德國企業的角度來看，中國是重要的銷售市場。若德國限制華為參與5G建設，是否會使德國企業在中國市場上受挫，目前尚未可知。

（德國之聲）