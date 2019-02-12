【華為危機】美接連出招施壓　韓媒：3月三大事件對華為至關重要

韓國Newsis通訊社12日報道稱，在美國牽制下，中國通信設備製造商華為正處於危機之中，而可能決定華為命運的事件將在幾周後陸續上演，並將對國際外交關係帶來深遠影響。

華為副董事長孟晚舟被捕案使中加關係急轉直下，也一度為中美貿易談判蒙上陰影。（資料圖片）

三大事件或決定華為命運

一、孟晚舟案牽涉中美加外交關係

首先是早前在國際上引起輿論風波的華為副董事長孟晚舟被捕案，目前美國已經向加拿大提交引渡孟晚舟的申請，加拿大司法部將於2月中旬對引渡申請進行審查，如果加拿大司法部開始審查，孟晚舟將於3月6日出庭。該事態發展一直牽涉中國、美國和加拿大三國的外交風波。

二、特朗普擬出行政令禁華為設備

此外，美國總統特朗普（Donald Trump）據報將在3月初公布行政命令，禁止美國無綫網絡使用華為、中興等中國通信設備製造商生產的設備。報道稱，美國認為簽署行政命令是為了應對中國的網絡威脅，但該事件背景是美國為了壓制中國在5G移動通信市場的影響力。

三、華為涉盜竊T-Mobile機密案將開庭

而在美國內部對知識產權的訴訟也將於2月中旬開始。據報道，美國聯邦地方法院將在2月28日對華為涉嫌盜竊T-Mobile美國公司商業機密案件進行開庭審理。有部分觀點認為，特朗普可能會像此前取消對中興的制裁一樣，華為也會被用作中美貿易談判的一張牌。如此一來，國際上的「反華為」陣線也會進一步加快形成速度。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）11日抵達匈牙利布達佩斯展開中歐訪問行程。他提到華為設備的安全問題，指如果盟友繼續使用華為設備，將會使華府很難繼續與各國合作。（路透社）

美強化針對華為攻勢 中國反擊

另據韓國《亞洲日報》12日報道稱，美國為了強化對華為的攻勢，讓美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問中歐以及東歐國家，動員一些國家抵制華為。據悉，蓬佩奧11日在到訪匈牙利發表演講時表示，很難維持與使用華為設備國家的關係，警告美國同盟國當心華為，不要使用華為設備。

而中國則出動官方媒體予以反擊。中國官媒《環球時報》發表的《為討好美國排擠華為，對中東歐不值》社評中指出，「中東歐國家裡已經有波蘭、捷克發出了願意跟隨美國抵制華為的信號，但匈牙利與華為的合作很深，按計劃華為將在匈開設歐洲後勤中心，布達佩斯迄今的立場沒有鬆動。其實西歐國家對美國抵制華為要求所作的回應也是比較複雜的，美國的盟友們既不願駁華盛頓的面子，也不願因為盲目跟隨而損害自己的利益，『反華為統一戰線』的形勢遠未明朗。」

《亞洲日報》還稱，如果孟晚舟的嫌疑被認定，且被引渡至美國，那麼美國對華為的攻勢將會變得更強。

（Newsis通訊社、《亞洲日報》）