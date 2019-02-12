【華為風波】德媒：中國《國家情報法》令人憂慮　恐華為配合行事

對於是否讓華為參與德國5G網絡建設一事，德國媒體議論紛紛。有媒體表示德國國內非常關注《中華人民共和國國家情報法》的條文，並憂慮華為在條文規定下會配合中國政府行事。 又有媒體討論了美國打壓華為一事，批評美國的手法簡單粗暴。

《南德意志報》11日（周一）發表題為「我們驚醒了」，表示德國政客和政府高官關注有關《中華人民共和國國家情報法》的條文，分析、討論各個具體條款的規定、解釋和限制，並請專家作評估，情況罕見。

在是否讓華為參與德國5G網絡建設一事上，德國不少人對於《中華人民共和國國家情報法》的規定感到憂慮。（資料圖片）

討論焦點是《國家情報法》其中的第14條規定，「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作」，「國家情報工作機構依法開展情報工作，可以要求有關機關、組織和公民提供必要的支持、協助和配合」，「可以向有關機關、組織和個人了解、詢問有關情況，可以查閱或者調取有關的檔案、資料、物品」。

報道稱，該條例引起的疑問很多：私人企業也包括在內嗎？甚麼叫「必要的支持、協助和配合」？這種協助的範圍有多大？在中國以外這部法律依然有效嗎？報道表示，如何判斷這些問題，將決定德國的電信產業在即將展開的5G網絡建設中能向中國廠商採購的規模。德國外交部對此的說法是「有些中國法律讓我們充滿憂慮」。

美國打壓華為的手法簡單粗暴

《星期日世界報》題為「致命的聯繫」的文章則討論了美國打壓華為一事，指美國稱華為構成安全風險，儘管沒有公諸於眾的證據，但主要的美國移動通信服務商早就不再採用華為設備。顯然，現在美國也加大了對盟國的壓力，使盟國也把華為拒之門外，手法簡單粗暴。據報道，美國會否在波蘭駐軍和建立長期軍事基地，將取決於波蘭政府對華為的態度。

（德國之聲）