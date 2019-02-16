【華為風波】蓬佩奧施壓歐洲加入封殺　美媒：實質意義不大

華為近年被指為中國政府進行網絡間諜活動，觸發歐美多國政府的抵制浪潮，其中尤以美國最為積極主動。 惟美國政府設立的《美國之音》近日卻引述專家分析，華為與中國網絡間諜是「混淆多時」的議題，「中共國安部（MSS）才是中國網路間諜罪魁禍首，歐洲跟隨美國全面封殺華為實質意義不大」。

華為近年被指為中國政府進行網絡間諜活動，觸發歐美多國政府的抵制浪潮。（視覺中國）

報道指出，美國以國家安全為理由向歐洲各國施壓，當前正是一致面臨在5G網絡設備上是否與華為合作的決擇期，未來數個月將是關鍵，「（美國國務卿）蓬佩奧此刻訪問歐洲並集中在與中國合作日益密切的中東歐國家，不無原因」。

報道引述總部位於倫敦的國際戰略研究所（IISS）資深顧問因克斯特（Nigel Inkster）表示，蓬佩奧此次訪歐可被視為是美國對中國的「普遍反擊」，「特別是從美國致力消除中國國家信息通訊技術在歐洲盟國電信網絡中領先的角度來看，美國一直擔心中國通過與中東歐的『16+1』倡議推廣相關項目」。與此同時，外界就有消息傳出中國對英國採取網絡攻擊、歐盟正考慮要制裁中國。

但因克斯特認為，實際上是中國國安部及其非政府代理的黑客組織「高級持續性威脅10」（Advanced Persistent Threat 10，簡稱APT10）和「高級持續性威脅3」（APT3）執行網絡間諜活動，本身亦不需要依賴中國公司，「中國政府實際承擔了許多根本不需要通過華為進行的網絡間諜活動」。

漢尼根認為有鑑於5G技術現今的情況和經濟重要性，以及未來在產品和技術的發展上，歐洲跟隨美國全面禁止華為並無意義。（視覺中國）

報道又引述英國政府通訊總部（GCHQ）前負責人漢尼根（Robert Hannigan）的意見，其認為華為和中國網絡間諜不能全然劃上等號，更何況有鑑於5G技術現今的情況和經濟重要性，以及未來在產品和技術的發展上，歐洲跟隨美國全面禁止華為並無意義。

克斯特又提到，在華為問題上美國更關切的在關鍵服務和重要基礎設施上，或無可選擇地要依賴中國的戰略意義，以及中國某些技術已經美國，「美國的總目標是解除全球高科技供應鏈，回收製造能力，並激勵美國公司發展與華為相匹敵的能力」。

（美國之音）