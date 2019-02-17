【李銳逝世】英媒：美智庫將保存日記原件　數月內向大眾公開

中共已故領導人毛澤東的前秘書李銳於周六（16日）清晨在北京逝世，享年101歲。 據英國廣播公司（BBC）報道，李銳的女兒李南央表示，李銳把其從1935年到2018年3月26日（住院前）的所有日記原件都捐獻給美國智庫胡佛戰爭、革命與和平研究所（The Hoover Institution on War, Revolution, and Peace），以作永久保存，這批資料將在幾個月內向大眾公開。

李南央又稱，除了父親的日記、信件，捐獻的資料還包括他的書《龍膽紫集》，以及他在廬山會議時期、參加土改時的工作筆記，錄入的內容大概有一千多萬字，「這些大概就是我父親留下的最有歷史價值的、可以幫助後人的東西」。

中共已故領導人毛澤東的前秘書李銳於周六（16日）清晨在北京逝世，享年101歲。（資料圖片/視覺中國）

對於李銳的生平， 報道稱他是一位以敢言聞名的中共改革派人士，曾說服時任中共最高領導人毛澤東推遲三峽工程的上馬並在文革結束後組建了後備幹部「第三梯隊」。他一生希望推動中國實現憲政，但他的著作卻很少出現在中國大陸市場中。

退休後，李銳將更多的精力投向了對中共黨史的記述。香港科技大學社會科學部的丁學良教授表示，李銳最大的貢獻是為20世紀的中國作證，如果沒有他的文字，絕大多數國人會對這段歷史缺乏了解。

所撰書籍成珍貴史料

在歷史學者的眼中，李銳撰寫的一些回顧黨內重大事件的書籍都有珍貴的史料價值，如《廬山會議實錄》和《大躍進親歷記》。作為廬山會議的親歷者，他寫的《廬山會議實錄》一書詳盡記錄了這次黨內重要會議的全部過程，以及毛澤東、周恩來、朱德、彭德懷等黨內領導的發言記錄，是海內外研究廬山會議的權威史料。

華東師範大學歷史系教授韓鋼認為，在《廬山會議實錄》一書中，有連官方檔案裏都缺失的中共常委會議記錄，「沒有任何一個廬山會議的當事人，對於這樣一個重大事件，做出了像他這樣系統的，又有大量文獻支撐、也有自己記憶支撐的作品」。

（英國廣播公司）