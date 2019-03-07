日媒：華為向日本零部件廠商提高訂單量　或為應對美國施壓

據日媒報道，中國通訊設備巨頭華為向多間日本企業提出增加智能電話零部件供給量的要求；華為向部分企業的訂單甚至是以為的2倍左右。 日媒形容此舉非常罕見，認為是美政府加強對華企業壓力的背景下，華為此舉或為增加庫存，以防零部件採購網斷裂。

有日媒指，華為向部分日本零部件廠商提高訂單量，認為此舉或為應對美國施壓。（視覺中國）

日本經濟新聞報道指，華為相繼要求村田製作所和東芝記憶體等日本企業，在初夏之前增加供貨，而初夏是華為新機全面生產啟動之時。

華為向村田製作所提出增加1倍左右的訂單，將根據要求增加供貨。羅姆（ROHM）也將在5月前後之前增加IC（積體電路）和攝像頭相關零部件的供給。此外，京瓷、東芝等日本廠商都受到相關要求。

日本經濟新聞還透露，華為亦向台灣企業提出增加採購量。

去年，美國通過了2019年度國防授權法案，禁止美國政府機構使用華為等中國5家高科技企業的産品。美國去年4月針對中國另一大通信設備企業巨頭中興通訊（ZTE）以違反對伊朗制裁為由，禁止其與美國企業的交易。中興由於無法採購芯片，一度陷入了經營危機。

日本經濟新聞分析認為，華為今次大手筆增加採購量，或為應對美國未來進一步加大對其的壓力，而提前增加庫存，防止未來採購網斷裂。