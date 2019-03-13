華爾街日報：中國在全球展現強勢姿態　歐盟態度急轉擬聯手對抗

美國《華爾街日報》報道指，歐盟對華態度急轉，已着手調整與中國的關係，承諾針對中國在全球展現出的強勢姿態以及由此加劇的貿易、經濟增長和安全威脅做出回應，在5G等經濟關鍵領域視之為競爭對手，在政治上則是全面對手。

報道稱，特朗普當選美國總統後，歐盟曾將中國視作維護全球規則和體系的潛在合作夥伴。然而僅僅兩年後，歐盟委員會態度急轉。（視覺中國）

報道以〈歐盟對華態度大轉彎，着手對抗中國強勢姿態〉為題，稱特朗普當選美國總統後，歐盟曾將中國視作維護全球規則和體系的潛在合作夥伴；然而僅僅兩年後，歐盟委員會態度急轉，在一份戰略報告中指中國在5G網路發展等經濟關鍵領域是競爭對手，在政治上則是全面對手。此舉意味歐盟對華策略更接近美國，將北京視為主要戰略對手的評價。

報道指，這份報告可能引發中國在歐洲的盟友的不安。在特朗普治下，貿易戰和朝鮮問題所引發的緊張局勢，以及中國在亞太地區的雄心，已使中美關係陷入動盪。一名歐盟官員說，中國未開放市場、政府利用補貼培育龍頭企業、在南海採取一系列行動以及大力打造中國在科技和電信行業的主導地位等因素，導致歐洲對北京的態度發生變化。該報告亦寫道：「歐洲越來越意識到，中國帶來的挑戰與機遇之間的平衡已經發生變化。」

德國官員：報告為歐洲國家共同應對提供動力

報道形容，這份文件為歐盟針對和中國的關係進行高度反思拉開序幕。歐盟國家外長下周將與中國外長舉行會晤；本月稍晚時，歐盟國家領導人將在布魯塞爾的例行峰會討論中國帶來的戰略挑戰。但亦有歐盟官員承認，要在歐盟內部形成統一的對華陣線確實面臨嚴峻挑戰。中國已與某些歐洲國家建立牢固的政治關係，多個歐盟國家為提振國內脆弱的經濟向中國尋求貸款和投資。

不過，報道稱部分歐盟國家對這份文件表示歡迎。一名德國高級外交官說，這個戰略前景清晰反映歐中關係面臨的更多挑戰，例如市場開放問題上缺乏互惠以及中國保護主義抬頭等，為歐洲國家共同採取應對措施提供重要動力。