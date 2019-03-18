中資企貝加爾湖建樽裝水廠惹眾怒　俄國百萬人聯署反對

據法新社16日（上周六）報道，由中國企業出資，在俄羅斯西伯利亞的貝加爾湖湖畔興建瓶裝水工廠的計劃引發當地人民的反彈，要求移除工廠的請願獲得將近100萬人的連署。 西伯利亞一個地方媒體的總編巴甫洛娃（Svetlana Pavlova）表示，有兩樣東西可以激怒西伯利亞人：一是中國人拿走一切，只留下垃圾；二是侵佔貝加爾湖。

在俄羅斯社交網絡上流傳的照片顯示，中國投資興建的瓶裝水工廠已在貝加爾湖上架設了許多抽水管道。（美國之音）

貝加爾湖是世界最大淡水湖，佔地球淡水總量的五分之一。連署請願書警告說，這座瓶裝水工廠不但將讓當地人無法接近湖邊，同時也將對被聯合國教科文組織列為世界遺產的貝加爾湖造成無可彌補的傷害。

中國投資興建的瓶裝水工廠原本正在貝加爾湖南端興建，但是，在15日，貝加爾湖當地的法庭已經下令工廠停工，直到民眾投訴的違法項目獲得調查為止。此外，俄羅斯總理梅德韋傑夫已經在12日表示，有必要對瓶裝水工廠計劃的各方面展開調查。他已經下令調查這個計劃是否符合最高等級的環保標準。

瓶裝水工廠由俄國的AkvaSib公司負責興建，主要投資方則是中國的貝加爾湖公司，公司原本計劃今年稍後開始生產。AkvaSib公司的代表表示，瓶裝水工廠計劃已經通過必要的聽證會，並且也經過環保評估批准，當時並沒有人反對。代表又稱，公司不會禁止村民前往湖邊，同時也會提供當地民眾150個就業機會，並向當地政府繳稅。