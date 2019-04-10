日本F-35A戰機墮海墜毀　美媒：中俄或動用最新型潛艇搶先打撈

日本自衛隊一架F-35A戰機周二（9日）晚在青森縣三澤基地起飛後墮海，防衛省已在附近海域找到戰機殘骸，機師仍然失蹤。 美國有傳媒引述專家指今次墜戰造就另類中俄美日的競賽，中國和俄羅斯會希望搶先打撈戰機的殘骸，破解美國最先進的科技。

日本海岸巡防隊正與美軍展開聯合搜救，試圖找尋其餘的失事F-35殘骸。(路透社)

《商業內幕》（Business Insider）日本版10日報道指，今次首次有F-35戰機在美國境外墜毀，加上中國及俄羅斯海軍向來在失事的青森外海海域頻繁出沒，報道估計中俄或會派出最新型的潛艇打撈。

美國退役空軍中將大衛•德圖拉（David Deptula）指，若中俄搶先打撈到戰機殘骸對美國來說不是好事，因為這兩個國家，都有相當卓越的「逆向工程」技術去破解F-35A最先進科技，並運用在其自身的隱形戰機上，德普圖更特別強調中國人「精通此道」。

英國皇家聯合研究所航空專家布朗克（Justin Bronk）表示，若中俄可取得殘骸，可從中取得的資訊多寡取決於飛機撞擊水面後的受損程度，而雷達與其他偵測裝置將會是逆向工程的主要目標。不過布朗克亦指，F-35用來隱身的纖維鋪層即使被中俄尋獲，由於受到衝擊與被海水浸泡，以及感測系統有難以破解的設計，機身最重要的軟體與程式也難以重建。

德圖拉與布朗克皆認同，目前華府、東京、莫斯科與北京當局，正展開一場搶打撈F-35A的競賽。

F-35戰機被視為美國及其同盟國未來最主要的戰鬥機裝備。(VCG)

內媒批美國充滿冷戰思維

不過內地軍事評論文章就指，美方的擔心是源於冷戰思維。《環球網》指在冷戰時期，美國曾經秘密打撈蘇聯海軍在太平洋中部沉沒的K-129導彈潛艇，並成功找到潛艇頭部殘骸，得到很多有價值的情報，文章形容「有了此前車之鑑，美國人心裏很擔心俄羅斯要報當年的一箭之仇」。

F-35戰機被普遍認為是除F-22外第二先進第五代戰鬥機，該機由美國牽頭、多國參與聯合研製，是美國及其同盟國未來最主要的第五代戰鬥機之一。

（Business Insider／環球網）