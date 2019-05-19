新加坡《聯合早報》：美國將文明衝突論視為貿易戰武器

美國近期多次表示的「與中國存在文明衝突」，但新加坡《聯合早報》評論文章指，美方是要把文明衝突論當作貿易戰的武器使用，或會導致的可怕後果。 文章又指，中國召開亞洲文明對話大會，並非要聯合其他亞洲國家一起與西方展開文明衝突。

首屆亞洲文明對話大會15日在北京開幕，多國領袖出席。（資料圖片）

由中國倡議的首屆亞洲文明對話大會日前在北京圓滿舉行，共有來自47個亞洲國家以及其他域外國家的政府官員和民間組織代表2000多人參與。

新加坡《聯合早報》昨日（18日）發表社論〈文明對話才是正道〉，指中國國家主席習近平是在2014年的亞信會議和2015年的博鰲亞洲論壇年會上，提出了召開亞洲文明對話大會的構想，力證大會已經歷好幾年的醞釀和籌備，與中美當前的貿易戰，以及美國國務院政策規劃主任斯金納（Kiron Skinner）近日再提及亨廷頓的文明衝突論無關。

文明衝突論把人們思維引向矛盾和衝突

文章又引述受訪的學者分析，指中國在這次對話大會上強調合作和交流，也並非如亨廷頓所預測的那樣，要聯合其他亞洲國家一起與西方展開文明衝突。相反，文章指美國和中國目前貿易戰方酣，斯金納近日突然拋出文明衝突和種族矛盾論，質疑美方是要把文明衝突論當作貿易戰的武器使用。

不過評論指，美國似乎並沒有充份考慮到這麼做最終所可能導致的可怕後果。因為文明衝突論把人們的思維引向矛盾和衝突，最後很可能陷入武力衝突的死胡同，美國與伊斯蘭世界之間的矛盾及戰禍，或許就印證了亨廷頓的說法。

最後，文章提及文明差異確實存在，但衝突卻不是必然。認為要訴諸武力還是追求和平，完全在於決策者的選擇。

（聯合早報）