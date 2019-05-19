【中美貿易戰】關稅戰再起　日媒：因中國刪除協議「不平等部份」

美方日前將2000億美元中國輸美產品關稅上調至25%，及後中國亦宣布反制措施，對原產於美國約600億美元進口商品分別加徵關稅，最高加徵25%。 日本《日經亞洲評論》16日報道，消息人士指出，中美未能達成協議，是因為中國刪除了被其視為「不平等條約」的約30%條文，將150頁的協議縮減至105頁。

報道認為，反對協議部份條文的聲音還來自國有企業的高層、依賴政府補貼生存的行業和保護他們的官僚機構。（視覺中國）

報道指出，在被刪除的45頁內容中，大部份與保證中國實行結構性改革的法律約束力有關。美國認為協議案需要法律約束力，但中國共產黨內部愈來愈多聲音認為，該協議案是「明文干涉內政的不平等條約」。

報道續指，黨內有聲音認為，該項協議草案與鴉片戰爭後清朝與英國簽訂的《南京條約》，以及1895年甲午戰爭戰敗後與日本簽訂的《馬關條約》等，同樣屬於不平等條約。有鑑於此，中方最終發回給美國的協議草案中，刪改了所有被認為是不平等的部份。

報道認為，上述聲音不僅來自黨內強硬派，還包括國有企業的高層、依賴政府補貼得以生存的行業和保護他們的官僚機構，因為這項提案威脅到他們的利益。

（日經亞洲評論）