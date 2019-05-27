【中美貿易戰】韓媒：習近平取消6月訪韓　專心應對美國

據韓國媒體《朝鮮日報》27日（周一）的報道，由於中美貿易戰惡化等原因，國家主席習近平取消6月訪韓，以專心應對美國。

韓媒報道指，由於中美貿易戰惡化等原因，國家主席習近平取消6月訪韓，以專心應對美國。（資料圖片）

《朝鮮日報》的報道稱，韓國政府希望習近平能夠在6月28日至29日的日本G20峰會之前或者之後訪問韓國。一名外交消息人士說，特朗普政府切斷同華為的貿易往來，施壓盟友加入它對華為的封鎖後，局勢突然變化了，中國現在想要集中精力應付美國，中國認為暫時從對韓國的訪問中收穫不到任何東西。

報道又稱，中國此舉被視為是對韓國的警告，警告其在貿易戰中以及其他爭端中不要追隨美國。

據韓聯社3月報道，3月27日韓國國務總理李洛淵與國務院總理李克強在海南博鰲國賓館舉行會談。李洛淵邀請習近平藉出席G20峰會之機訪問韓國，並邀請李克強於2020年訪韓。

韓媒報道指，美國一再要求韓國參加其打壓華為的行動。（資料圖片）

美國向韓國施壓 共同封鎖華為

近來，美國向華為實施雙重禁令，一方面禁止華為產品進入美國市場，另一方面禁止華為從美國獲取核心技術。此外，美國還施壓盟友一起封鎖華為。《朝鮮日報》5月23日（上周四）報道稱，韓國外交消息人士表示美國一再要求韓國參加其打壓華為的行動。這名消息人士說：「美國一直通過各種外交渠道告訴韓國外交部，稱使用華為產品可能會造成安全問題。」

報道又稱，美國國務院一名官員最近會見了韓國外交部一名官員，美國指出韓國移動運營商LG Uplus使用的是華為製造的設備，並要求韓國必須限制該運營商在韓國境內「敏感地區」的移動通訊服務，推測這指的是有美國的軍事設施的地區。美國指責華為的設備帶有後門程序，允許中國政府監視用戶。這位美國官員還說，最終華為必須被趕出韓國。

報道指，目前韓國方面更大的擔憂是假如限制對華為設備的進口，可能會導致中國採取報復行動。據業內人士稱，如果停止進口華為產品，那麼韓國企業可能蒙受數十億美元的損失，而如果中國採取報復行動，損害可能進一步升級。

美國還要求韓國外交部說服三星確保華為的設備不會在東亞進一步擴大使用。美國國務院甚至在泰國曼谷與韓國外交部官員和商界代表舉行了閉門研討會，尋求阻止華為進入東南亞通信設備市場的辦法。一名韓國前外交官警告說，「在圍繞薩德系統的爭議之後，韓國有再次捲入中美爭端的危險」。

（綜合報道）