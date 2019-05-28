【華為風波】5G技術來自外企？《華爾街日報》列華為十項侵權事例

美國政府全面封殺華為後，華為創始人任正非多次申明沒有盜竊美方技術，並表示他們掌握的技術連美國都沒有。 但在此關鍵時刻，《華爾街日報》發出長達兩萬字的長篇報道，列舉華為發展歷程中，十宗捲入知識產權爭端的事件。

《華爾街日報》列舉華為十大侵權事例。（資料圖片）

《華爾街日報》5月27日發布〈華為崛起之路伴隨着剽竊與不正當競爭〉一文，列出華為多年來涉及的知識產權糾紛，部分更與任正非有關。

報道稱，在2003年1月，美國思科公司（Cisco Systems）控告華為在路由器等產品的原始碼上，至少侵犯思科五項專利，甚至使用者手冊的錯誤也全抄。思科高層事後曾到中國與任正非會談，任正非當時只說了一句「這是巧合（coincident）」。後來雙方達成和解，外界視為華為承認偷竊。

竊取摩托羅拉無線技術

報道舉出的另一例子是2010年7月，摩托羅拉（Motorola）指控華為竊取該公司的SC300技術。2003年，任正非的親戚潘紹偉當時在摩托羅拉工作，他在期間拜訪任正非，並將摩托羅拉研發連接無線網絡設備基站的SC300技術，秘密送到任正非的手中，華為後來製造出類似的小型設備。

2007年2月，美國執法人員逮捕潘紹偉的同謀金韓娟（音譯，Jin Hanjuan），搜出1000多份摩托羅拉的技術文件。FBI曾調查過任正非，但無法證明他是否是同謀，而金韓娟於2012年被美國以偷竊商業機密罪定罪。

5G技術被指來自外企

針對華為5G領先全球的聲明，《華爾街日報》的文章指出，其技術相信來自無線傳輸技術公司Quintel Technology。

該公司技術總監大衛（David Barker）指出，公司曾在2009年向華為展示「per user tilt」技術，尋求合作。兩間公司最後沒達成合作，但華為在會面一個月後，竟將技術申請成自己專利，專利文件連Quintel的名稱、「商業保密」等字眼都忘記刪除。

而華為在2015年推出了一款加強手機傳輸的新技術，名為「user specific tilt」。報道引述技術工程教授埃米爾（Emil Bjornson）等分析，華為目前的5G技術，正是來自Quintel的「per user tilt」。

文章又引述2002年起擔任華為瑞典辦事處工程師的羅拔（Robert Read）稱，華為甚至會先取得主機板，然後拆解送回中國。

而面對外界的指控，任正非多次接受採訪否認。（資料圖片）

騙取手機鏡頭連接技術

至於華為手機的攝影鏡頭連接技術，根據文章指出，似乎也是由爭議手段取得。 葡萄牙人奧利維拉（Oliveira Rui）表示，他在2014年5月親自飛到得州華為的辦事處，向華為的管理層展示他的手機鏡頭連接技術。 他記得當時有兩名華為高層細心聆聽，他說如果華為採用他的科技，建議每部手機的使用費為99.95美元。華為當時告訴他「我們容後再說」。

但3年之後，奧利維拉的朋友問他，為什麼華為正在出售「他的攝影機」。他看到華為手機鏡頭的圖片後大吃一驚，因為無論鏡頭的外形設計、還是鏡頭四周的圓拱形，都跟他的技術一模一樣。奧利維拉直說「我被搶了」。

據了解，他與華為官司，仍在繼續之中。

任正非否認抄襲指控

而面對外界的指控，任正非多次接受採訪否認。在最近的一次接受《彭博社》訪問時，任正非反駁美國指控華為竊取技術，稱「美國都沒做出來，我去哪裡偷？」

他進一步指出，更有可能是美國來偷華為的技術，因為華為目前是領先美國的。