【封殺華為】BBC：華為指控並不激進　但仍恐將失敗收場

華為在今年3月6日向美國聯邦法院提起訴訟，要求法院宣布針對華為的禁令違憲。本周，華為已向美國法院提交了此案的簡易判決動議，希望法庭盡快做出判決，判定美國國防授權法案（NDAA）中針對華為的限制措施違憲。對此，BBC引述專家的話指出，雖然華為指控有合理的法理依據，但法官仍可能認為華為不具足夠的說服力。

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喬治華盛頓大學美國憲法教授喬納森·特利（Jonathan Turley）此前表示，華為的指控有合理的法理依據，不是一個激進的指控。

因為美國憲法規定，國會不能制定剝奪公權的法案，即不得由立法機構以立法的形式，給一個公民或者一部分公民定罪及處以懲罰。

此外，代理該案件的華為首席律師格蘭·奈格（Glen Nager）表示，訴訟還基於憲法的正當法律程序條款，該條款要求在剝奪任何人生命、自由和財產前，應該行使正當法律程序。

最後，還根據憲法的授權條款，根據該條款，在三權分立的美國，國會只有制定規則的權力，沒有針對個人執行這些規則的權力，只有行政或司法機構才有權力針對個人執行這些規則。而上述法案，直接認定華為與中國政府有關聯，而不是向對待其他中國公司一樣，讓行政機構和法院作出判斷。

奈格認為，此次訴訟是基於上述三點，因此對其合憲性發起的挑戰純屬法律問題，沒有事實爭議，有必要提交簡易判決動議，加快進度。

奈格表示，在簽署2019年國防授權法案時，美國總統特朗普曾提出反對意見，稱其中條款會引發有關三權分立的重大擔憂，而且反映出國會越權。

雖然如此，但特利律師認為，華為如果起訴，很可能也以敗訴收場。美國方面可能抗辯稱，這並非在懲罰華為，而是認為華為的產品存有弱點，會被中國政府利用作為損害美國國家安全的工具。華為將較難向法庭證明，自己的產品不存在這樣的隱憂。

「最終，法官可能會認為華為的指控是可信的，但不具足夠的說服力。」

（BBC）