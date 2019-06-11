【華為被禁】俄國系統成新出路？　俄媒：華為手機或用俄製Aurora

據俄羅斯傳媒報道，該國數碼發展、通信和大眾傳播部部長康斯坦丁．诺斯科夫（Konstantin Noskov），在剛結束的聖彼得堡國際經濟論壇上，曾經與華為輪值董事長郭平討論有關目前使用Android作業系統的華為手機，轉用俄羅斯的「極光」（Aurora）作業系統的可能性。

報道指，有份出席論壇的中國國家主席習近平及俄羅斯總統普京，在會晤期間都有討論到上述內容，且不但是華為手機棄Android而改用Aurora，亦涉及華為部分產品在俄羅斯本地化生產。

報道指習近平與普京亦有在會談時討論到華為手機棄Android而改用Aurora一事。（中新社）

相關方俄羅斯最大電訊商Rostelecom回應指，暫時未有收到Aurora會用在華為手機的提案，但表明願意合作。

事緣美國對華為實施禁令，Google隨後就暫停與華為的業務往來，令華為未來將無法更新Android。雖然華為有自行研發的「鴻蒙」作業系統，且最快可在今年秋天面世。但鴻蒙的相容性、生態規模等仍是未知之數，外界普遍預料其將難以撼動Android及iOS合計超過9成的市場佔有率。

Aurora則是Sailfish分支，是進入俄羅斯後授權推出的在地版本。（sailfishos.org）

至於Aurora則是荷蘭Jolla公司的「旗魚」（Sailfish）作業系統的分支，是進入俄羅斯後授權推出的在地版本。據了解，與原版相比，Aurora並不支援Android的應用程式，主要是提供俄羅斯政府機構或國營事業單位使用。

（綜合報道）