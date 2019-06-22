【華為被禁】不想捲入禁令惹麻煩　FedEx拒絕寄送華為產品到美國

華為遭受美國禁令期間，美國聯邦快遞（FedEx）「誤寄」華為國際包裹前往美國，中國有關部門已決定就此立案調查。 一波未平，一波又起。據美國科技新聞網站The Verge周五（21日）報道，FedEx拒絕將一個裝有華為手機的包裹從英國運往美國。理由是「美國政府與中國政府之間有爭議」（US government issue with Huawei and China government）。

This is totally ridiculous. Our UK writer tried to send us his @HuaweiMobile P30 unit so I could check something - not a new phone, our existing phone, already held by our company, just being sent between offices - and THIS happened @FedEx pic.twitter.com/sOaebiqfN6 — Sascha Segan (@saschasegan) 2019年6月21日

報道稱，美國科技雜誌《PC Magazine》作家Sascha Segan發現，當他要從該雜誌社位於英國倫敦的辦公室，將華為P30手機寄往美國，卻在美國被聯邦快遞擋下退回。

據悉，這個寄往美國的包裹清楚表明這是華為手機，而聯邦快遞並未明確說明該舉動依據哪個相關條款，而是單純地決定拒絕運送，以避免任何可能的麻煩。聯邦快遞客服代理則回應稱：「2019 年 5 月 16 日，華為與其 68 家全球子公司被列入出口限制的實體名單。為客戶帶來的不便，深表歉意。」

華為代表表示，聯邦快遞對行政命令和實體名單有誤解。英國和美國之間的華為設備沒有普遍禁止 (運輸)。

FedEx拒絕將一個裝有華為手機的包裹從英國運往美國，理由是「美國政府與中國政府之間有爭議」。（資料圖片）

The Verge的報道也指出，雖然目前美國並未明言禁止華為產品進入美國，但美國電信商已悄悄將華為列為黑名單，同時華為也禁止涉入美國網絡建設，並且禁令將擴及美國科技公司，因此聯邦快遞似乎因此不想為了華為，再惹上任何麻煩。

路透社上月28日曾報道，華為發現2件從日本寄往中國的包裹被轉送往美國，而另外2件從越南的包裹亦正轉寄前往美國中。但事後聯邦快遞發聲明道歉，強調只是誤寄。

但中國已決定就此立案調查，指FedEx在中國發生未按名址投遞快件的行為，嚴重損害用戶合法權益，違反中國快遞業的有關法。有關部門於上周五（14日）也已經向聯邦快遞（中國）有限公司送達了詢問通知書。

（The Verge、路透社、新華社）