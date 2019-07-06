任正非接受法媒專訪：華為「鴻蒙」將比Android速度快60％

華為董事長任正非7月4日登上了法國新聞周刊《觀點》雜誌最新一期封面，在當期雜誌中，《觀點》發表了對其長達15頁的專題報導。 據《聯合早報》5日報導，在最新一期刊物封面上，《觀點》以「這個人將改變歷史」為標題刊登了任正非的肖像照。報導內容則涉及了5G技術發展、中美關係、中歐關係以及地緣政治等問題。

任正非7月4日登上了法國新聞周刊《觀點》雜誌最新一期封面。

任正非在專訪中介紹了自己的個人經歷以及華為的發展歷程和方向。同時，他就西方國家在華為與國家安全方面的擔憂和質疑，做出了回應。

在專訪中，任正非透露，華為自主研發的操作系統「鴻蒙」旨在應用於多種設備，這也證實了此前的傳言。任正非表示：「我們正在研發的作業系統能夠與印刷電路板、交換機、路由器、只能手機以及資料中心等相容。」

對於鴻蒙系統，任正非表示，「該系統的處理延遲小於5毫秒。它將完美地適應物聯網，還能夠應用於自動駕駛。」任正非指出：「我們構建這個系統，為的是能夠同步連接所有物件。這就是我們走向智慧社會的方式。」

被問到「鴻蒙系統是不是比Google的Android（安卓）或是蘋果的Mac OS X系統更快？「這一問題時，任正非謹慎地給出答案：「很有可能」， 並給出了一份技術方面的論據，根據之前的一份報告，華為的系統比Android速度快60％。

然而，任正非也承認，在與Google和蘋果競爭方面，華為有一個很大的失誤：「與蘋果的系統或安卓相比，我們仍然缺乏良好的應用程序生態系統。」

為了解決這個問題，任正非表示，華為已經在著手研發Android和蘋果應用商店的替代品，並試圖吸引開發者。

今年5月15日，美國政府將華為列入「實體清單」，美企需要特別許可，才可以向華為出售、轉讓技術。此後，Google在5月20日宣布中止華為更新Android。 隨後，有報導稱，華為自家系統鴻蒙早已開始研發，並已在中國部分地區進行了測試，預計「很快」就能上市。