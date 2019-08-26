亞馬遜大火與中美貿易戰有關？彭博：巴西伐林改種大豆滿足華需求

「地球之肺」亞馬遜森林大火持續引起全球關注。有分析認為，中美貿易戰可能間接助長火勢，原因是北京增加對巴西大豆的依賴，促使巴西砍伐更多森林改種大豆。而業者砍伐森林開闢養牛場及耕地，往往是成為林火頻發的原因。

《彭博社》評論認為，中美貿易戰可能助長亞馬遜大火。（資料圖片）

《彭博社》（Bloomberg）一篇題為〈特朗普的貿易戰可能助長亞馬遜大火〉（Trump's Trade War Could be Fueling Amazon Fires）的評論指出，亞馬遜森林大火表面上與中美貿易戰無關，但實際上，兩者之間的聯繫比想像中更密切。

文章指，北京對華盛頓的報復行動之一，是凍結購買3000萬到4000萬公噸的美國大豆，轉而增加對巴西大豆的依賴。截至今年4月份的前12個月，中國從巴西的大豆進口量為7100萬噸， 約為2014年中國從全球進口大豆的數量。

文章稱，巴西大量種植大豆原本不會對亞馬遜雨林造成直接影響，因為當地的大豆種植區主要在塞拉多（Cerrado）熱帶草原。但隨著大豆需求量不斷增加，擴張耕地成為趨勢，亞馬遜雨林於是成為農業公司的目標。

亞馬遜大火持續，不斷有新火頭冒出。（資料圖片）

砍伐森林造成林火頻發

儘管巴西有法律防止亞馬遜成為大豆種植擴張地，但巴西總統博爾索納羅自今年1月上任以來，就一直主張用更積極的方式開發林地，供農耕與採礦之用，這令森林地更容易受到農業擴張影響。如今因為貿易戰的關係，中國對巴西大豆需求量大增，極有可能會讓博爾索納羅為國家經濟利益，對停止砍伐森林的訴求置之不理，這將是貿易戰「始料未及的悲慘結果」。

分析認為，國際市場對大豆和牛肉的需求助長亞馬遜林火。由於巴西是世界最大牛肉生產國，大豆則是賺取外匯的主要經濟作物，業者砍伐森林開闢養牛場及耕地，於是成為林火頻發的原因。