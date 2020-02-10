美媒：美國制裁中國「千人計劃」　中美學者反應激烈

中國於2008年啟動「千人計劃」，至今吸引諸多旅居海外的中國學者返回中國。但近年來美國開始警惕中國以各種手段獲取美國科技，並對加入千人計劃的科學家學者進行調查，引發中美學術界強烈反應。

據美國《紐約時報》2月7日報道，2019年，美國能源部禁止本部人員參與幾個國家的人才招聘計劃，其中包括中國。幾個月後，美國參議院的一個委員會宣布，中國的招聘計劃對美國利益構成了威脅。

另外，美國司法部還要求執法部門剷除通過中國「千人計劃」獲得科研資金的科學家。其中，美國哈佛大學的化學家查爾斯·M·利伯（Charles M. Lieber）就被指控就自己與千人計劃的關係向美國聯邦政府做出不實陳述。

美國聯邦檢察官Andrew E. Lelling表示，利伯與中方合作，等於就是「向中國人傳遞敏感信息」。「他在武漢理工大學工作，向中國同行傳達信息，於是中國政府就獲取了研究和專業知識，因為這就是中國的做法。」

但在此情形下，仍有大批美國科學家申請了「千人計劃」的資助，他們透露原因稱，因為中國有資金。許多科學家受到可能有他們現有工資三到四倍的起薪吸引，加入了這個項目。據美國中央情報局（Central Intelligence Agency）的高級情報局(Senior Intelligence Service)成員威廉·漢納斯（William Hannas）稱，有超過一萬人加入這些項目。

美國律師彼得·蔡登博格（Peter Zeidenberg）指出，在與「千人計劃」有關的大多數案件裏，美國檢察官沒有指控任何技術轉移，而是把重點放在了科學家沒有披露資助的問題上。

對於中國「千人計劃」，美國國際SOS（SOS International）公司情報整合主管詹姆斯·莫維農（James Mulvenon）透露，大學大多不願意對研究人員展開調查，他們擔心會被指控種族歸納和威脅學術自由。

紐約大學物理學助理教授蒂姆·伯恩斯（Tim Byrnes）認為，「千人計劃」與其他國際資助項目類似，只是因為它來自中國，所以大家都有這種（「千人計劃」竊取技術）的看法。

「基本上，我認為我的科學是為世界服務的，」他說。「中國從我的科學研究中得到的東西沒有一樣在向世界隱瞞。我把一切成果都發表了。」

中國神經生物學家、北京腦科學與類腦研究中心(Chinese Institute for Brain Research)主任饒毅則表示，經歷科學家人才流失數十年之後，中國經濟現在有能力征募科學家並支持他們開展對人類有益的基礎科研，關於這個項目被用來竊取知識產權的指控是一個「大謊言」。

此外，中國駐華盛頓大使館發言人方虹強調，「千人計劃」與其他國家的人才引進項目類似，旨在促進科學領域的國際合作。中國政府堅決反對任何違背科學誠信和倫理道德的行為，美國政府發現的違規現象反映的是個別科學家的行為，而不是中國政府的行為，把個人行為與中國的人才計劃聯繫起來是極不負責任和惡意的。

（紐約時報）