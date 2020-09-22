CNN：新疆政府承認出生率大降　強調因落實生育政策而非種族滅絕

美國有線新聞網絡（CNN）9月21日報道，近日CNN收到新疆政府的6頁回信，當局否認強逼維吾爾族人絕育和存在「種族滅絕」，但承認新疆出生率在 2018年大幅下跌。新疆政府又解釋，出生率下降的原因是「全面落實的家庭計劃（生育）政策」。

美聯社、CNN等外媒早前報道，中國強迫新疆維吾爾女性裝子宮內避孕器（IUD），並指此舉形同對維吾爾族人進行「人口滅絕」。相關統計顯示，中國2018年平均每10萬人有21人使用IUD，新疆卻是每10萬人就有1000人使用IUD，約佔中國使用IUD人口的八成。

CNN在向新疆政府求證逾一個月後，終於獲得對方回覆。根據CNN報道，新疆政府回應稱，新疆地區的出生率從2017年的1.588%下跌到 2018年的1.069%，是因為「家庭計劃生育政策得到全面落實」（the comprehensive implementation of the family planning policy）。

新疆話題曾長期是美國批評中國人權狀況的一個切入口。（Reuters）

據悉，2017年是新疆自治區對計劃生育政策做出重大調整的一年。新疆社科院研究報告寫道，「2017年，新疆對各民族實行了統一的計劃生育政策，即城鎮一對夫妻可生育2個孩子，農村一對夫妻可生育3個孩子。」此前，新疆的計劃生育政策基本都只針對當地的漢族族群。

新疆政府在回信中表示，「作為中國的一部分，新疆依據國家法規執行計劃生育政策，從未有針對單個少數民族制定新的政策」，但其沒有回應當地IUD使用率增加疑問。新疆社科院的研究報告早前也指出，新疆與全國一道實行計劃生育，既是落實基本國策，也是實現人口與經濟社會環境資源協調可持續發展的客觀需要。

新疆政府又否認強逼維吾爾族人絕育與種族滅絕，並指維吾爾族人口在過去10年一直「持續增長」，2010至2018年間新疆人口增長 300 萬人，增長率達14％，而維吾爾族人口的增長速度高於該地區的平均水平。

新疆人權問題專家鄭國恩 (Adrian Zenz)先前指出，新疆政府2016年開始大增計畫生育預算，並給予絕育的女性現金當獎賞。新疆政府在回信中批評鄭國恩「散布謊言」，指控他幻想「自己由神領導」反抗中國。鄭國恩則反駁稱，中國因拿不出具體證據，才對他人身攻擊。

（CNN）