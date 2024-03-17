男子全身綁舊iPhone澳門入珠海事敗狂奔　旁邊兩美女淡定食花生

中國海關總署17日（周日）稱，拱北海關所屬青茂海關在14日連續查獲兩宗旅客綁藏舊手機進境（即由澳門進入珠海）案。由影片可見，兩名男子在發現事敗時均拔足逃跑，被查獲的舊手機主要為iPhone。



男子事敗拔足逃跑，旁邊兩美女淡定食花生（點圖放大）：

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中國海關總署稱，3月14日凌晨1時14分，一名身穿黑白外套的男子，從青茂口岸旅檢現場「無申報通道」進境，現場關員察覺其神色緊張，便要求其配合海關查驗，該旅客見狀拔腿就跑。在將該旅客攔截檢查後，現場關員在其腰腹部、大腿部發現黑色彈力繃帶及塑膠膜捆綁的舊手機48台。

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當天早上6時33分，一名身穿紅色外套的男子同樣從青茂口岸旅檢現場「無申報通道」進境，現場關員察覺該旅客身形臃腫，遂對其進行攔截。來到查驗台後，該旅客在出示證件時試圖逃跑，被現場關員當即攔下。經進一步檢查，在該旅客外套口袋、腰腹部、大腿及小腿部發現黑色彈力繃帶和塑膠膜捆綁的舊手機56台。

中國海關總署提醒：根據相關規定，以藏匿、偽裝、瞞報或其他方式逃避海關監管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止或限制進出境的貨物、物品或者依法應當繳納稅款的貨物、物品進出境的，屬走私行為，情節嚴重構成犯罪的，將被依法追究刑事責任。