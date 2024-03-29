沒什麼比妳更重要！孝順仔休學陪癌末母　寫下3萬字母親抗癌日記

河南中醫藥大學大四學生王亞星，因為自己的母親吳彩芳罹患肝癌晚期，在考量家裡的情況後，他認為自己最適合陪伴母親，於是他果斷休學也放棄備考研究所的事情，選擇陪伴母親走完人生最後的8個月。



為了緩解母親的痛苦，王亞星每日幫母親按摩，起床熬藥，母親數度催促王亞星回去上課，但王亞星卻說，「跟妳比起來，什麼都不重要」。由於母親時常疼痛難忍，最王亞星為了分散母親的注意力，要母親講自己的故事給他聽，王亞星就這樣每天聽著母親的口述，花了2個月用3萬字記錄下母親的一生。



2023年11月26日，王亞星母親吳彩芳突然況惡化，王亞星急忙通知父親與哥哥返家，最後，吳彩芳於2023年11月28日中午過世，王亞星到母親的葬禮上，才真正的崩潰痛哭。



王亞星（左）、母親吳彩芳（中）與哥哥（右）。（微博）

河南醫學生休學只為陪伴肝癌母親

《頂端新聞》報道，2023年1月正在積極備戰研究所考試的王亞星，突然接獲通知，母親因為腹痛前往醫院檢查，結果在醫院確診為肝癌晚期。

當時王亞星是個大四準備考研究所的學生，結婚育子的哥哥在廣州工作，父親在外工作賺錢負擔醫療費。經過短暫的思考後，王亞星認為只有自己最適合照顧母親，因此就毅然決然的遞交休學申請。

王亞星帶著母親從故鄉的禹州醫院，前往鄭州大學第一附屬醫院，後續又前往廣州中山大學腫瘤醫院，到處求醫只為能醫好母親治療。但劇烈的疼痛與疫病的肆虐，還是讓其母親吳彩芳在短短數個月內，瘦的如皮包骨一般。

為緩解母親的痛苦，王亞星不僅每天起床熬藥，還包辦家中一切事務，甚至還幫母親按摩緩解疼痛。面對母親多次催促自己返校繼續念書，王亞星則表示「跟你比起來，什麼都不重要」。

孝順仔每天聽母親講故事 寫下3萬字抗癌日記

後來為了不讓母親受苦緩解母親疼痛，王亞星決定帶著母親回禹州接受保守治療，同時開始讓母親講述自己的人生故事給他聽，以此來轉移母親的注意力。而每天夜裡，母親就寢後，王亞星就窩在電腦前開始撰寫母親白天講述的故事，這樣一寫，就是兩個月。

王亞星將母親的抗癌故事、人生經歷集結成冊。（微博）

書中除了母親吳彩芳的口吻來書寫，也描述她抗癌期間的所思所想，以及對親人和人間的留戀。王亞星最後將母親的故事撰寫完畢後，裝訂成冊，讓病床上的母親閱覽。

母親對於王亞星的行為十分感動，一直不斷地落淚。吳彩芳甚至表示「很欣慰有這麼一個兒子，可以讓我回顧我的一生」。

2023年11月26日，王亞星母親突然狀況惡化，11月28日中午過世，王亞星陪著母親走完人生最後8個月。王亞星在母親去世後，將書稿打印裝訂了10份，並贈予了親朋好友。