螞蟻集團杭州退地已致當地房價暴跌

中國各地近期陸續出現房價下跌的現象。日前，內地網絡金融服務公司螞蟻集團曾兩度傳出將於杭州市建地，拓展公司規模。消息一出，當地房價水漲船高。然而，後續螞蟻集團選擇將地轉讓，導致當地房價瞬間暴跌。同時，深圳的房價亦有類似情況，相關人士指出，深圳房價不僅是腰斬，根本是「膝斬」。



綜合《科創板日報》等內媒報道，2020 年10 月 21 日，螞蟻集團旗下的支付寶（杭州）信息科技有限公司，以 26.99 億元（人民幣，下同）獲得杭州市西湖區之江度假區之商用地；2021年 8 月 10 日，螞蟻科技集團股份有限公司又以 13.15 億元競得鄰近土地。據悉，螞蟻集團預計將 2 塊地合而為一，打造成該集團之全球總部。

爾後，該地區的房價水漲船高。當地人士指出，二手房屋至少漲了幾十萬元，甚至最多高達百萬以上，當地房市可說是供不應求。然而，後續傳出螞蟻集團的計劃中止，將原先購入的土地轉讓。伴隨而來的就是當地房價暴跌。以二手屋來說，平均跌幅將近 20%，最高甚至將近 35%。

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近日，則有傳聞螞蟻集團將重新動工，引起網絡熱烈討論。不過，當地政府已出面否認相關消息，指出 2022 年時，螞蟻集團便與相關單位中止合約。

「螞蟻集團之江的地塊已經是過去式了，兩年前就已經退掉了，不知道為什麼現在又被扒出來了。」知情人士告訴《科創板日報》記者。

而房價暴跌的地區不僅杭州市，深圳亦出現類似情況。台媒《新頭殼》援引社群平台X （前推特）谷風貼文報道，深圳前海的房價曾達到一平方呎 4萬元，一間房屋要價 1000 多萬的程度。據悉，由於當地傳出預計要進行都市改建。因此，2020 年至 2021 年，當地的房價達到高峰，即使是二手屋，一平方呎的最高單價仍達到了 5.1萬人民幣，而一間房屋最高價格則接近 1200 萬人民幣。

然而，後續政府宣布相關政策，禁止大規模拆遷，並針對二手房屋價格進行限制。這導致當地房價開始暴跌，當時一平方呎房價跌到僅剩下 2.1 萬人民幣。根據最新統計顯示，2024 年，一平方呎房價更剩不到 1.5萬元。