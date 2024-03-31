西九龍高鐵走私｜女子身穿底褲夾層竟藏146粒珍珠！X光掃描機建功

復活節長假期間，大量民眾透過西九龍高鐵站往返內地。內地海關總署31日（周日）通報，近日西九龍站內地海關查獲進境（進入內地）旅客藏匿走私珍珠案，查獲珍珠共計332粒，其中該旅客穿著的內褲夾層內更查獲珍珠146粒。



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通報稱，西九龍站海關關員在口岸旅檢大廳對進境旅客及行李進行監管時，發現一名旅客行李機檢圖像異常，遂對其進一步查驗。

經查，分別在該旅客行李箱內的外套口袋中的面紙包裝袋、行李箱內膠袋中的口罩包裝袋等隱蔽位置查獲珍珠186粒，在該名旅客所穿著的內褲夾層內查獲珍珠146粒，共計332粒。

內地海關總署提醒：根據《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》第七條，以藏匿、偽裝、瞞報、偽報或者其他方式逃避海關監管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止或者限制進出境的貨物、物品或者依法應當繳納稅款的貨物、物品進出境的是走私行為，將被追究法律責任。