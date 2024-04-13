要「身體好，遇見野人跑得快」　湖北神農架招聘動物觀察員引熱議

湖北神農架景區向來有野人出沒的傳說。近日，景區發布一則動物觀察員招聘廣告，結果因要求「身體好，遇見野人跑得快」引起網民熱議。周五（12日），工作人員介紹道，確實要求應聘者要身體好，但考核中不設體能測試環節。目前，報名人數已有將近100，以男性較多。



據招聘信息顯示，景區擬招聘3名動物觀察員，月薪6000元人民幣，報名時間截至4月16日。工作內容為觀察和救助景區內的動物，工作周期3個月，並要求身體好，遇見野人跑得快，在3000米海拔無高原反應；愛分享，在新媒體平台分享自己觀察動物和數星星的情況；善交流，能及時回覆網友評論，會玩梗。

招聘採取線上報名的方式，應聘者需在個人帳號發布一則與風景或動物有關的原創影片，體現剪輯和文案能力，而景區則將篩選出30名候選人，隨後邀請他們到神農架面試，並提供高鐵站接送，包一天食宿交通費。

對於該招聘廣告，網民紛紛留言，他們大多對「野人」一事感興趣，甚至有人直言自己不差錢，「就是想看看野人長啥樣」。也有人認為該內容只是景區的自我炒作，「前陣子剛去過。光禿禿的，兔子都比草高。野人？根本就不會存在在神農架！」另外，有人調侃道「萬一沒跑過被野人抓走，會給家屬補償嗎」，景區官方帳號則回覆「不會的，我們會全力以赴搜救你」還有人關心被野生動物打是否算作工傷，獲景區回覆「看誰先動手」。

最後，工作人員表示，野人是可遇不可求，而從目前咨詢和報名的情況來看，男性應聘者佔比較高。

神農架的野人傳說多年來一直吸引外界關注。（搜狐）

據了解，神農架野人是指中國神農架出現的神秘靈長類生物，第一例被記錄的目擊案例發生在1974年，當時神農架生產隊副大隊長目擊一名野人並上報。1976年，神農架林區黨委政府五名幹部與司機一行人目擊到一個紅色毛髮、1.8至1.9米高、直立行走的野人，中科院於同年組織第一次野人考察活動，並於1977年組織科考隊展開第二次科考，共110人參與考察，但未獲得有關野人的確切證據。

從1974年至2007年，湖北省神農架林區共有360多名目擊者共經歷110次目擊、近120個野人。期間，曾有案例發現疑似野人的毛髮，其後據鑑定證實為真菌；亦有收藏者拿出據稱上世紀70年代從神農架帶回的野人腳印化石，但經鑑定僅為一塊普通水蝕矽質卵形石。