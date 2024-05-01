東航空姐擅開逃生滑梯受查　知情者曝已10年飛齡：事發時情緒不穩

4月29日，東方航空一架客機在上海浦東國際機場的停機坪上突然放出逃生滑梯，初步了解是機組人員鬧矛盾造成，事發時機上有乘客，航空公司已啟動內部調查。事後，知情人士透露，涉事的空姐已經飛了10年了，事發時情緒不是很穩定。



東方航空有客機在上海浦東國際機場的停機坪上突然放出逃生滑梯。（微博）

現場圖片顯示，一架A320飛機的滑梯被釋放出。據早前報道，涉事機組成員曾在飛機剛降落時表達不滿，「飛機還沒停穩就回頭和他們說我不想幹了，我恨透你們了」。另有圖片顯示，名為「MU鄭雅欣」在微信朋友圈發文稱，「我幹了我不想幹但不得不幹的事，就這樣吧」、「如果沒有網開一面，那就只能背水一戰」。

事後，東方航空公司發出通報稱，西安至上海航班在過站準備期間，滑梯釋放，公司按程序迅速處理，該航班旅客正常保障，公司對此深表歉意，正對事件進行進一步調查。公司將根據調查結果，依法依規進行處理。

事件亦引發民航圈人士和網友熱議，有人不解同班機的同事為何會煩惱，也有人稱如此一來同組人都要被停飛處分，「有考慮到航班的乘客嗎？」還有圈內人士透露，事件據說是因為和上級矛盾，涉事空姐打開釋放掉滑梯後，還跳了下去，「這個事情航司就還在調查，調查會有一個流程，因為涉及到安全，要上報民航局」。

另外，有知情人士稱，涉事的空姐已有10年飛齡，據說事發時情緒不是很穩定。他又指，今次事件比較特殊，不屬於無意當中的工作差錯，而是帶有主觀性，同組同事會否被連累，要看航司怎麽處理。

逃生滑梯的維護成本極高。圖為被釋放的滑梯。（微博）

另外，有資深民航機長表示，飛機滑梯不小心被釋放會造成重大損失，並非簡單地折疊再放進去就行，因其需要專業的人來折疊維護， 加上本來可以用的飛機要停場作進一步維護，繼而影響航班。據了解，應急滑梯在釋放後被損壞的話，賠付額度可能達到50萬以上，相當於一輛寶馬5系沒了。

民航圈人士續解釋，滑梯本身的造價就較貴，普遍採用高級輕型尼龍材料，保證應急滑梯可以在50多度的高溫，或零下六七十度的低溫環境中正常工作，且滑梯表面覆蓋有多種氣密和阻燃塗層，能抗住高達900度的高溫。雖然打開只要幾秒鐘，然而其恢復過程十分漫長，一個專業的小組也需要20天左右的時間進行專門折疊。而且，滑梯一旦打開，即使沒投入使用，也會被送檢，一旦出現損傷就得報廢。