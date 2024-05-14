西安副鎮長半夜「命令」別人妻子一起唱K　官方：停職　嚴肅處理

陝西西安藍田縣藍橋鎮一名副鎮長近日被曝竟在半夜叫別人的妻子一起去唱歌，引發關注。周一（13日），藍田縣紀委通報，該副鎮長已被停職，後續將根據調查結果依規依紀嚴肅處理。



一名男子通過影片舉報稱，4月26日晚上11點半，其妻子突然接到藍橋鎮副鎮長彭某某的電話，後者竟「命令」妻子去唱卡拉OK。當時，妻子表示孩子發燒去不成，舉報男子也表示了不滿。詎料，到了淩晨，彭某某竟親自找上門來。

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公開資料顯示，彭某某為藍橋鎮黨委委員、副鎮長，分管統戰、宗教、發改、農業、水務、資規、住建、鄉村振興、電力、通訊等工作。

周一下午，西安市藍田縣紀委就事件通報，指縣紀委已介入調查，目前該副鎮長已被停職，下一步將根據調查結果依規依紀嚴肅處理。周二（14日）上午，官網顯示，彭某某的簡歷資料已自藍橋鎮領導信息頁面下架，即使在主頁檢索框輸入姓名，也找不到相關內容。

目前該副鎮長已被停職。（網上圖片）

對於事件，河南澤槿律師事務所主任付建認為，若舉報內容屬實，該副鎮長涉嫌違法違紀。一方面，其身為領導幹部，卻在夜晚「命令」別人妻子去唱歌，屬於濫用職權、作風不良的行為，涉嫌違紀。

另一方面，其行為違反《中華人民共和國公務員法》規定的公務員應當清正廉潔，公道正派的義務，同時其行為還可能受到職場性騷擾的指責。依據紀律處分條例規定，該副鎮長可能會面臨撤銷黨內職務、留黨察看、開除黨籍等紀律處分。至於半夜登門的行為還可能涉嫌侵犯公民的個人住宅不受侵犯權利，干擾他人正常生活，涉嫌違反《治安管理條例》。