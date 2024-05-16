男子新買BMW車「上個廁所回來就燒了」　車企與機構鑒定互相矛盾

今年2月12日晚，安徽省安慶市懷寧縣一名楊姓男子剛購買不久的一架寶馬（ BMW）525Li車輛被燒毀，「我當時回家把車停在院子，上個廁所回來發現車底部有亮光，過去一看着火了」。事後，鑒定機構稱是電路故障所致；寶馬官方則表示，很可能為外來火源導致。



涉事寶馬525Li是楊先生去年10月在陜西省西安市新豐泰海寶4S店購買，出售方為西安新豐泰海寶汽車銷售服務有限公司。可今年農曆新年，他回安徽老家過節時，車輛起火。

據楊先生出具的一份蓋有懷寧縣消防救援大隊公章的火災事故認定書顯示，起火點為「陜UZXXXX轎車」前部發動機艙發動機右側後上部；起火原因可以排除雷擊、外來火源、遺留火種等引發火災事故的可能，不能排除發動機艙電氣線路故障引發火災事故的可能。

楊先生表示，自己車輛買回家後，還沒有到達首次保養的時限就已燒毀，加上火災屬於車輛自身質量問題引發，應當由涉事4S店進行賠償。他稱，現在車損的部分是由保險公司進行賠償，但是購置稅、保險、裝潢，車內的一些物品，以及燒毀地面損失等費用，應當由4S店來支付。

為了弄清楚車輛起火的真正原因，楊先生3月在陜西長安大學交通事故痕跡物證司法鑒定中心做了鑒定，結果顯示，車輛起火是其發動機機艙電路故障所致。然而，4月11日，華晨寶馬汽車有限公司北京分公司出具的一份告知書稱，未發現車輛存在質量問題，車輛起火很可能為外來火源導致。

兩種鑒定結果也導致雙方就後續賠償問題僵持，至今未能達成共識。周三（15日），涉事4S店市場部李經理表示，店方清楚各自的鑒定結果在事故原因認定上有出入，並指他們支持客戶使用各種渠道去進行維權，或者是用法律去維護自己的權益，他們可以提供便利與支持。楊先生則表示，自己除了車損，其他損失合共近10萬元人民幣，他決定通過起訴維護自身合法權益。