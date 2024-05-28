情侶因樣貌太似做親緣鑒定　結果出爐　接吻會促成夫妻相？

四川成都一對年輕情侶因樣貌太過相似，被建議做親緣鑒定，結果顯示親權概率小於0.0001%，並無親緣關係。有不少網民因此感歎「這就是夫妻相吧」。



綜合內媒報道，成都一對年輕情侶日前在社交平台發布合照，因樣貌太過相似，被不少網民誤以為是兄妹，更建議他們去做親緣鑒定。

當事人劉某周一（27日）稱，鑒定結果出來了，兩人的親權概率小於0.0001%，沒有親緣關係。他還表示，「做這個親緣鑒定是為了滿足網友的好奇心，雙方的父母都知道肯定是沒有血緣關係的。」

那麼，為何會有夫妻相？有美國研究團隊調查後指出，相似度80%以上的人更容易成為伴侶，如伴侶之間的政治價值觀、吸煙情況、喝酒情況、BMI、身高，除此之外還有外向性、神經敏感性、一致性、責任心、開放性等。

此外，菌群亦會塑造人的體型和外貌。2015年底《科學》雜志曾經發表的文章證明，通過對小白鼠的混合喂養實驗發現，共同生活會使得彼此的腸道菌群趨於一致。

而夫妻長期的共同生活會使兩個人的飲食習慣逐漸相似，通過親吻等親密接觸和共同分享食物的行為，兩個人體內的菌群也會趨同，從而在體型、外貌方面使夫妻長得更像。