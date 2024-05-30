新中國培養第一位博士逝世　曾在｢兩彈一星｣元勳等頂級學者前答辯

中國科學院高能物理研究所研究員馬中騏於周二（28日）在江蘇南京因病逝世，享年85歲。馬中騏是中華人民共和國成立後，所培養的第一位博士，曾被國家教委和國務院學位委員會評為「做出突出貢獻的中國博士學位獲得者」，並獲王淦昌物理獎等多個獎項。



據「南方周末」微信公眾號去年11月的《「新中國第一號」博士》一文介紹，馬中騏的博士學位證書收藏於中國國家博物館，其由核物理學家、時任中科院數理學部主任、學部委員錢三強簽發，證書編號是「10001」，代表新中國第一號。

1956年，當時只得16歲的馬中騏入讀蘭州大學物理系，畢業後留校任教。1964年，國家動員在職幹部考研究生，馬中騏考入北京大學物理系，師從理論物理學家、中科院學部委員胡寧。1967年，馬中騏回到蘭大。

10年後，國務院批轉教育部《關於高等學校招收研究生的意見》，恢復研究生教育。1978年，38歲的馬中騏再次考取胡寧的研究生，進入中科院高能物理研究所。「憋了10年不能搞科研，急得很」，馬中騏表示，由於此前已有學術積累，因此他在高能所成為「大師兄」。

馬中騏的博士學位證書收藏於中國國家博物館，其由錢三強簽發。（澎湃新聞）

1980年2月，第五屆全國人大常委會第13次會議審議通過《中華人民共和國學位條例》，建立學士、碩士、博士三級學位，從1981年起實施。中國科學院研究生院、中國科技大學、復旦大學、山東大學、華東師範大學成為首批試點單位，開始培養博士。而馬中騏被選為「試點」，且只花了4個月時間就完成畢業論文。

1982年2月6日，馬中騏7位物理學界的頂級專家，包括「兩彈一星」元勳彭桓武，以及胡寧、朱洪元、戴元本、谷超豪等人面前完成論文答辯。之後，他一直留在高能所從事理論物理研究，重點在群論方法及其物理應用，直到2005年退休。1991年，他獲評「做出突出貢獻的中國博士學位獲得者」，並自翌年10月起享受政府特殊津貼，先後三次獲得中科院科技進步二等獎。