新疆女誤將墓園當景區花萬元影婚紗相　網民安慰：預示能白頭到老

6月7日，有女網民拍片反映，7年前在婚紗攝影店的介紹下，於新疆吐魯番一「景區」拍攝婚紗照，結果她近日才得悉，拍攝地其實是一處墓園。



網民抖音@當當啊介紹，7年前，她在新疆吐魯番滿心歡喜地籌備着自己的婚紗照拍攝，當時婚紗攝影店的工作人員向她推薦一個地方，並聲稱該處是一個風景優美的景區。

她到達「景區」後，立即被現場獨特的異域風情所吸引，並猜測該處應該是用於存酒，非常適合作為婚紗照的取景地，於是她毫不猶豫花費超過一萬元，在該處拍攝一組珍貴的婚紗照。

然而，她近日在網上觀看影片時，卻意外得悉自己拍攝婚紗照的「景區」，竟然是一個墓園，讓她感到無比震驚和尷尬。

事件引起討論，有網民認為，婚紗攝影店應該提前告知消費者，以上行為屬於侵犯消費者的知情權，「這地方當景點也得看人的接受能力」、「知道了真相心裏會有點不舒服吧」、「即使風景再好，婚紗照畢竟有特殊的紀念意義，在此取景真的不合適」。

另有網民安慰稱，「換個角度想是預示著你們的婚姻能白頭到老，不離不棄終身為伴多好啊」、「婚姻是愛情的墳墓，這說不定是大吉大利的象征呢」。

6月8日，網民抖音@當當啊拍片表示，雖然自己是新疆人，但也有她不知道的知識點，「我想影樓也沒有做足功課。我們過得挺好的，可能也是被這些阿達西（朋友）、叔叔阿姨祝福着的」。

網民睇法：

真是離了大譜，墓園還能做婚紗照。即使風景再好，婚紗照畢竟有特殊的紀念意義，在此取景真的不合適

這麽大的墓葬群沒有標識嗎？很多著名景點應該都會有墓地的，古墓群是景區沒有錯但攝影機構應該向消費者說明才是

景區 還有攝影師肯定是知道的。知情不報，這不就是詐騙。

攝影機構，不知道那是墓園嗎？應該告訴拍婚紗照的這對新人，這裏是墓園。反正如果要是按我們這邊的說法拍結婚照，如果要是在墓園的話，不吉利的。

影樓的工作人員不稱職呀，為了賺錢。不把真實情況告訴這對新人。

很有意義呀！兩情若是長久時，又豈在朝朝墓墓，寓意攜手白頭生死與共

