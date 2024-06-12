成都女遭同小區住戶持刀殺害　家屬質疑保安目擊行兇過程卻不制止

6月9日，四川成都一女子在家門口被人持刀殺害。家屬透露，兇手曾在門外徘徊，保安上門後，女兒曾與兇手發生口角，未料對方突取出水果刀在保安面前行兇。

6月11日，警方通報指，女疑犯梁某某與死者為同一小區的住戶，目前案件仍在調查。



《極目新聞》報道，受害者母親王女士反映，現年27歲的女兒是獨生女，目前在家從事自媒體工作，丈夫去世後，母女二人相依為命。6月9日，女兒在家門口被一女子殺害，頭部、頸部、手部均有傷口，其中頸部是致命傷。

王女士憶述，事發當日下午，她在家中準備外出時，發現一名女子在門外徘徊，原以為是鄰居家的親朋好友。出門後沒多久，王女士便收到家中女兒發來的微信消息：「有個人一直在敲門」「在我們門口吐痰」。

王女士和女兒的聊天記錄。（極目新聞）

當時，王女士通知物業有異常情況，後者派保安到場了解情況。下午1時27分，女兒回覆指對方仍未離去，並透過貓眼拍攝一段影片，可見一名女子背對大門，正向電梯走去。

王女士稱，之後女兒一直沒再回覆訊息，也未接聽電話，於是她致電物業，方才得知女兒在家門口遇刺。她趕到家時，現場已被警方封鎖。女兒送院搶救後不治。

受害者拍攝的影片截圖。（影片截圖）

經過多方了解，王女士得知當時物業派出一名六旬保安上門，女兒平時很有安全意識，是聽到保安的聲音後才開門。

王女士稱，開門後，女兒質問該名女子為何在門口吐痰，兩人發生口角，對方突然從手袋中取出水果刀刺向女兒，「我想不通的是，兇手竟當着保安的面行兇，保安為何不制止，哪怕他伸手去阻攔或拉一下那名兇手，我女兒也不會遇害。」

事發小區。（極目新聞）

6月11日，成都公安發布通報指，6月9日下午1時許，郫都區紅光街道中航城小區內發生一宗持刀傷人致死案件。該小區住戶、35歲女疑犯梁某某已被依法刑事拘留。案件仍在調查。