吉林一礦業公司8年瞞報6宗死亡事故　唯4宗已過刑事追溯期

去年8月25日、11月21日，分別有群眾書面向國家礦山安監局和吉林省應急管理廳同時舉報，在2010年6月至2018年9月間，新宇礦業井下發生6宗事故致7人死亡，企業存在瞞報情事。國家礦山安全監察局吉林局官網日前發布調查報告，證實6宗瞞報事故均屬實。



內媒《新京報》報道，針對群眾舉報吉林省白山市新宇礦業有限責任公司（下稱：新宇礦業）瞞報8年間井下發生6宗事故，導致死亡7人真實性，國家礦山安全監察局由吉林局牽頭，會同白山市應急管理局、白山市公安局、白山市總工會成立事故調查組，並對6宗事故展開調查。

官方證實，吉林新宇礦業公司8年瞞報6宗死亡事故。（國家礦山安全監察局吉林局官網）

經查，6宗事故分別為：新宇礦業東風井2010年「6．30」疾病死亡事故、新宇礦業東風井2014年「1．6」頂板事故、新宇礦業二井2014年「9．17」水害事故、新宇礦業七井2014年「11．6」頂板事故、新宇礦業二井2015年「5．30」頂板事故、新宇礦業二井2018年「8．30」運輸事故。

官方調查顯示，除了2010年「6．30」事故確屬突發疾病死亡外，其餘5宗均為生產安全責任事故。對上述事故，煤礦法定代表人或礦井實際控制人，均選擇隱瞞不報，私自或指派他人與遇難者家屬協商賠償。

對於事故的相關處罰，因6宗事故中的2014年「1．6」頂板事故、2014年「9．17」水害事故、2014年「11．6」頂板事故、2015年「5．30」頂板事故均已超過《中華人民共和國行政處罰法》第36條和《中華人民共和國刑法》第87條、第139條之一規定的行政處罰和刑事處罰五年追訴期限，故上述4宗事故免予實施行政處罰和刑事追究。但對事故負有責任的人員是中共黨員的，則由對其有管理許可權的黨組織依規依紀處理。

另外，對上述事故有關責任人員和責任單位，事故調查組建議，將煤礦2名責任人移交司法機關並處罰款。建議將白山市渾江區盛庭老年公寓有關責任人移交司法機關。建議給予江源區地方政府3名領導幹部黨紀處分。

同時，新宇礦業對新宇礦業二井2018年「8．30」運輸事故發生負有主要責任，依據相關規定，事故調查組建議對其處罰款20萬元；事故發生後瞞報，建議對其處罰款200萬元（人民幣，下同），合併罰款220萬元整。

回顧央視於今年3月報道，國家礦山安全監察局初印發《打擊和防範礦山瞞報事故的若干措施》，發布了強化現場監控、加強現場監督、暢通舉報渠道等九條措施，嚴厲打擊礦山事故瞞報行為。

《措施》指出，為深入貫徹落實總書記習近平關於安全生產重要指示批示精神，認真落實《中共中央辦公廳 國務院辦公廳關於進一步加強礦山安全生產工作的意見》、《煤礦安全生產條例》，鞏固和深化礦山瞞報事故「大起底」成果，嚴厲打擊礦山瞞報事故行為，維護礦山良好安全生產秩序。