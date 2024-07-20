廣東驚現發光曱甴　觸鬚如揮舞的熒光棒　網民：進化了？

廣東近日迎來高溫濕熱的天氣模式，不少人家中都開始被「熟客」拜訪，牠們就是會讓人心情瞬間崩潰的蟑螂。不少和蟑螂相關的話題屢次登上微博熱搜，更有廣東網民發現了「會發光」的蟑螂。



廣東網民發現了「會發光」的蟑螂。（影片截圖）

據網民發布的影片顯示，一隻在戶外的蟑螂，兩根觸鬚竟發出黃色的光，有如揮舞的熒光棒。而至於為何會發光，有網友猜測或是因為下方有燈光照射。

隨後，話題「廣東的蟑螂進化的有多神奇」還登上微博熱搜引發討論：

「蟑螂都進化了，人類什麽時候進化？」

「蟑螂看到自己的觸鬚亮了也很震驚。」

「以後晚上都不敢開燈了，生怕吸引一堆『熒光棒』。」

「廣東的蟑螂是不是因為吃了太多轉基因食品才變成這樣的？」

「建議用基因改造下蟑螂，把改造成美味多肉的樣子，就像小龍蝦一樣。」



另據深圳新聞網報道，蟑螂號稱地表最強生物，身上攜帶40多種病原體，6-8月是其出沒「高峰期」。牠會把生出來的小蟑螂藏在腹部後面，且卵鞘比較堅硬，如果沒有踩爛卵鞘，一樣會孵化出小蟑螂。

據北京市疾病預防控制中心提醒，蟑螂的危害很多，包括傳播多種病原體；誘發過敏性鼻炎、哮喘等過敏症狀；污染環境與食物；危害電器設備等。