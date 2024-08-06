陝西屋苑突發火災　似有居民15樓墮樓　官方管控輿情拒答傷亡情況

8月5日晚上，陜西安康市一高層小區居民樓發生火情，似有居民從起火樓層高空墮樓。對此，當地政府拒絕回應，表示管控輿情，不會給外界透露任何消息。



網傳顯示，夜晚一高層屋苑發生火情，現場能看到明火，窗戶處冒出滾滾濃煙。影片中，疑似有人從著火樓層墜落。有消息稱，事發小區位於安康高新區居尚社區52棟。

有小區居民回應內媒稱，8月5日晚上他在家里看電視，聽到外面傳來類似爆炸的聲音，下樓看到旁邊樓棟發生火情，窗戶冒煙。該居民稱，隨後警方、救護車都趕到現場，「有人被救護車帶走。」

事發屋苑物業工作人員透露，起火樓層為15樓。（影片截圖）

事發時正在值班的工作人員透露，起火樓層在15樓，當時起火聲音很大，很遠地方都能聽到，隔壁的幾棟樓的玻璃被震裂。

至於網傳影片顯示疑似有人從失火樓層墜落一事，社區物業服務中心工作人員回應稱，「我們到達現場時，相關部門也到現場，我們也不知道那個人怎麽下來的。」

上述物業工作人員表示，後來有受傷人員被120急救救護車帶走，目前事發樓棟停電，電梯暫時停止使用，燃氣總閥關閉，居民可以通過走樓梯回家取東西，「52棟一共有100多戶，我們現在給該樓棟業主打電話，確認人員安全。

對此，8月6日上午，安康高新技術產業開發區管理委員會應急管理局一名工作人員回應稱，具體情況正在調查中，不方便透露，調查情況出來後會有具體通報。對於人員受傷情況和疑似發生爆炸一事，他則拒絕回答，稱「現在沒有任何消息可以透露，為了輿情管控，不會給外界透露任何消息。」隨後，安康市應急管理局政辦科工作人員則表示，目前人員傷亡情況還在統計檢查。

在8月5日晚間23時的官方公告中，僅表示火情已於當晚21時30分許撲滅，並未透露傷亡情況。