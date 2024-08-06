王楚欽乒乓男單爆冷出局　遭張繼科暗嘲：世界排名第一僅是32強

在巴黎奧運會乒乓球男單比賽中遭遇滑鐵盧的國手王楚欽，近期受到多方的批評。其中世界冠軍張繼科也疑似在直播中對他進行嘲諷，稱「世一」的王楚欽竟然只是32強。



8月5日，張繼科在個人直播時與身邊人進行對話，似乎是在談論奧運會運動員。張繼科提到瑞典小將摩賈德（Truls Möregårdh）殺入巴黎奧運決賽稱：「瑞典人家進決賽了。人家也不是種子。」此時，身邊人提醒：「（摩賈德）十九號種子。」

張繼科接著說道，「世界排名第一個的那個誰，第一，是三十二（強），是吧？」

本次奧運會，22歲的摩賈德爆冷率先在32強賽中淘汰排名世界第一的中國球手王楚欽，后又在半決賽中戰勝巴西名將雨果，殺入了男單決賽。他在決賽中被樊振東擊敗，收穫銀牌。

值得一提的是，摩賈德在1/16決賽中是以4-2的大比分優勢將「世一」王楚欽掀翻。雖然張繼科在直播中未直接提及王楚欽的姓名，但仍被網民認為是在暗諷。

張繼科是男子單打前世界第一，曾獲4枚奧運獎牌（3金1銀），11枚世錦賽獎牌和7枚世界盃獎牌。他也是中國乒乓球壇繼劉國梁、孔令輝之後的第3位男子大滿貫選手，且是迄今所有大滿貫男女選手之中以最短時間（445天）完成這一壯舉的。但他也曾因賭博和賣女友景甜裸照遭網民痛斥，聲望一落千丈。

張繼科(視覺中國)

近期，國際乒聯更新了男子運動員積分，儘管王楚欽在巴黎奧運會上止步32強，但他依然以7925的積分斷層領先。而上一期排名第4的樊振東（5523分）則上升2位，排在第2位，僅次於王楚欽。另外，王楚欽在混雙比賽中也與搭檔孫穎莎一起，拿下冠軍。

網民評論：



當年霸王擰太無敵了，也太損耗身體，實在可惜。但張繼科巔峰就是穩，打誰都是橫掃或紳士橫掃



看了金牌戰，瑞典小將不弱，只能說王還不夠強，當年張怡寧也用副拍比賽贏了，大魔王還是大魔王，要不和龍隊（馬龍）一樣正副拍交替使用！年紀還是輕，沒有經過毒打，心智不成熟！



不能往人傷口上撒鹽。



不可否認張繼科是大滿貫冠軍，曾經的輝煌無可厚非！現在的確不怎麼樣，但是也不能抹殺他之前輝煌



張繼科的情商太低了。

