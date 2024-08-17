海航乘客入駕駛艙找機長簽名？業界：若屬實　機組面臨處罰

據網民爆料，近日有旅客在乘坐海南航空某航班時，竟在飛機落地後進入了駕駛艙找機長簽名。周五（16日），海南航空客服回應指，不會允許旅客進入駕駛艙。業界人士則表示，如果事件屬實，有關機組人員可能面臨處罰，嚴重者更要承擔相應的刑事責任。



網傳影像顯示，一名旅客曬出了找機組人員填寫的飛行日志，並配上一張進入飛機駕駛艙的照片。據顯示，涉事航班疑為8月13日從廣州飛往重慶的海航HU7341航班，簽名的機長為任某某。

對此，海南航空表示，不論是飛行前、飛行中、落地後，飛機都不允許旅客進入駕駛艙，他們將記錄反饋今次事件，後續調查核實後再回覆。海南航空總公司工作人員亦表示，公司明確規定不允許旅客進入駕駛艙，此事會反饋給相關部門工作人員進行評估。

一名旅客曬出進入飛機駕駛艙的照片。（極目新聞）

簽名的機長為任某某。（極目新聞）

資深機長陳建國則介紹，無論是民航規定，還是航空公司的要求，乘客都不是可進入駕駛艙的人員。據《大型飛機公共航空運輸承運人運行合格審定規則》，只有機組成員；執行任務的局方監察員；得到機長允許對於安全運行必須或有益的人員；以及機長同意，經合格證持有人批準的其他人員可進入駕駛艙。其他無關人員不得進入駕駛艙。如果事件屬實，根據各航司規定，機組可能將面臨相應的處罰。

民航從業者農先生也表示，各航司制度和民航法都有相應的規定，如果事件屬實，機組成員可能面臨的處罰有罰款、停飛、提前退休或者直接離職，嚴重者還要承擔相應刑事責任。