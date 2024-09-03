山東中學校巴衝撞人群釀11死　目擊者：孩子嚇得不輕，樹被撞沒

今日(3日)，山東省泰安市東平縣佛山中學門口早上發生一宗嚴重交通事故，一輛接送學生的校巴失控衝進路邊正在上學的學生人群中。事故共造成11人死亡13人受傷。有目擊事故發生的家長稱，早上自己來校門送孩子意外遇到事故「孩子嚇得不輕，樹都幹沒了，今天大難不死，幸虧跑的快。」



該名家長稱，事發時的路段已經清理乾淨。死者之中包括家長6人、學生5人；傷者中1人危重、12人生命體徵平穩。肇事司機已被控制。



事發當時孩子們正排隊進校門

佛山中學一位學生家長透露，這是她孩子第一天到佛山中學上學，事發時她和孩子正在校門口排隊。 「我和孩子站在校門口電線桿的位置，前後都站了不少家長和學生，需要家長領著孩子排隊進校。」該家長說，一輛中型車輛突然衝了過來，好在她和孩子兩人跑得快，沒有受傷。

該校附近的一位商戶稱，早上上學時，該校學生都需要排隊進校。

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官方通報指，3日早上7時27分，山東省東平縣發生一宗道路交通事故。一公交公司接送學生的車輛行至東平縣須昌路丁字路口時，失控造成路邊家長和學生受傷。

網傳畫面顯示，現場多名學生受傷後倒地，有學生疑似被壓在車底，肇事校巴上有明顯血跡。

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