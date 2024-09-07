河南超市傳倒閉假消息　大批市民湧入食「霸王餐」留滿地垃圾

河南商丘一間超市近日傳出即將倒閉，其後吸引不少顧客蜂擁至超市內，更有人現場吃起「霸王餐」，地面還留下大量垃圾。不過，當局表示超市倒閉消息不實，目前超市方面亦已暫停營業，並統計具體損失。



河南商丘一間超市近日傳出即將倒閉，其後吸引不少顧客蜂擁至超市內，更有人現場吃起「霸王餐」。（影片截圖）

河南商丘一間超市近日傳出即將倒閉，其後吸引不少顧客蜂擁至超市內，更有人現場吃起「霸王餐」。（影片截圖）

河南商丘一間超市近日傳出即將倒閉，其後吸引不少顧客蜂擁至超市內，更有人現場吃起「霸王餐」。（影片截圖）

河南商丘一間超市近日傳出即將倒閉，其後吸引不少顧客蜂擁至超市內，更有人現場吃起「霸王餐」。（影片截圖）

河南商丘一間超市近日傳出即將倒閉，其後吸引不少顧客蜂擁至超市內，更有人現場吃起「霸王餐」。（影片截圖）

河南商丘一間超市近日傳出即將倒閉，其後吸引不少顧客蜂擁至超市內，更有人現場吃起「霸王餐」。（影片截圖）

河南商丘一間超市近日傳出即將倒閉，其後吸引不少顧客蜂擁至超市內，更有人現場吃起「霸王餐」。（影片截圖）

商丘市柘城縣幸福萬家超市，近日傳出即將倒閉的消息。網傳影片顯示，消息傳出後不少當地市民湧入超市內搶購，有人席地而坐撕開食物包裝未有付款便直接食用，亦有長者帶着孫子孫女「吃霸王餐」，還有一枝貴價白酒被一飲而盡，超市內一片狼藉。

周五（9月6日），幸福萬家超市工作人員介紹，周三（9月4日）起，不少顧客聽聞超市要倒閉後，到超市排隊購物，客流量是平日的數倍，營業時間也被迫延長至晚上12點，警方到場管控。

該工作人員續指，大部分顧客是持充值卡消費，沒有發生大面積偷搶盜的事情，「但是在超市裏吃喝的確實有很多」。

超市貼出公告。（影片截圖）

河南商丘一間超市近日傳出即將倒閉，其後吸引不少顧客蜂擁至超市內，更有人現場吃起「霸王餐」。（影片截圖）

河南商丘一間超市近日傳出即將倒閉，其後吸引不少顧客蜂擁至超市內，更有人現場吃起「霸王餐」。（影片截圖）

河南商丘一間超市近日傳出即將倒閉，其後吸引不少顧客蜂擁至超市內，更有人現場吃起「霸王餐」。（影片截圖）

河南商丘一間超市近日傳出即將倒閉，其後吸引不少顧客蜂擁至超市內，更有人現場吃起「霸王餐」。（影片截圖）

河南商丘一間超市近日傳出即將倒閉，其後吸引不少顧客蜂擁至超市內，更有人現場吃起「霸王餐」。（影片截圖）

河南商丘一間超市近日傳出即將倒閉，其後吸引不少顧客蜂擁至超市內，更有人現場吃起「霸王餐」。（影片截圖）

河南商丘一間超市近日傳出即將倒閉，其後吸引不少顧客蜂擁至超市內，更有人現場吃起「霸王餐」。（影片截圖）

目前，幸福萬家超市內商品已被搶購一空，超市方面仍在統計損失。超市亦發布公告稱，「9月6日起暫停營業數日，備足貨品後再恢復營業。」

對於超市倒閉的傳言，柘城縣市場監管局工作人員回應稱，已處理此事，該超市倒閉傳聞不實。

據天眼查顯示，8月28日，幸福萬家超市所屬的柘城幸福萬家商貿有限公司新增1條被執行人信息，被執行總金額490.09萬元人民幣。