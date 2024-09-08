中港警方搗跨境走私集團拘218人　查扣逾千噸凍品涉額10億元

近期，公安部公布十宗打擊海上走私犯罪專項行動典型案例，其中廣東等地公安機關與香港警方聯手破獲一宗特大系列跨境走私凍品案，犯罪集團從2016年以來累計走私凍品涉額超過10億元（人民幣，下同）。



2023年4月13日晚，廣東江門海域一艘漁船的航行路線異常。據綜合研判，江門公安懷疑其有走私嫌疑，待漁船靠岸時立即行動，查扣牛百葉（又稱牛柏葉）等走私凍品18.9噸。

據被捕人士供述，當時岸上有兩輛貨車等待接貨。公安機關認為，有貨車接應說明有明確的銷路，對此高度重視。後來，警方先後在江門海宴鎮及貴州赤水境內某高速服務區查獲兩輛貨車。

江門市公安局打私支隊查繳的用於走私凍品的船隻。（江門市公安局）

警方研判，此次查獲的漁船及相關涉案人員、凍品只是冰山一角，再根據兩名貨車司機供述的線索，背後或存在一個以「巫某強」為首的走私犯罪集團。

廣東省、江門市兩級公安機關聯合成立專案組，並與香港警方合作。專案組摸清整個跨境走私集團的組織架構，發現該集團近一年的資金流水高達20億元，其中僅貨主買賣凍品的資金就高達8億元。

2023年9月，廣東、四川、重慶、廣西、北京、浙江、河南公安機關和香港警方同步收網，拘捕218名涉案人員，搗毀21個走私凍庫、倉庫，依法查處14間國內相關食品加工企業，查扣26艘走私船艇、1300餘噸凍品。

江門市公安局打私支隊查獲的凍肉。（江門市公安局）

辦案民警介紹，涉案集團在境內以巫某強為首，在境外以梁某文為首，兩人負責整個走私活動的統籌指揮，境內境外相互配合，形成一條凍品走私的黑色產業鏈。

據介紹，當收到巫某強的採購需求時，集團成員會在香港以貿易公司的名義在全球搜羅貨源，低價購入後運到香港港口；梁某文負責組織母船，將凍品從香港轉運到粵港交界水域，再由集團成員用快艇、漁船將凍品送到珠海、江門、茂名等地偷運上岸、非法入境。

江門市公安局打私支隊查獲的牛百葉。（江門市公安局）

梁某文會組織將非法入境的凍品運到食品加工廠或倉庫，集中更換包裝。巫某強則組織貨運隊伍，將凍品由陸路運轉至境內貨主的手上，後者會以食品加工企業為掩護，將購入的走私凍品加工後牟取巨額利潤。同時，洗錢團夥負責在境外利用地下錢莊，將走私資金洗白。

江門市公安局打私支隊三級警長姚宇翔介紹，一個走私凍品的貨櫃可裝25噸貨物。以牛百葉為例，國內一噸牛百葉的採購價約7萬至9萬元，走私的成本價為4萬元，意味着每走私一噸牛百葉，就能獲取非法收入約4萬元；每走私一個貨櫃，可牟取暴利約100萬元。