中秋節｜光大香港等9家中資企業合辦國情知識燈謎競猜同樂日

今年是中華人民共和國成立75周年，下周也將迎來中秋佳節，值此雙節同慶之際，在香港中國企業協會的指導和支持下，光大香港與人保香港、中國航空、中國專利、中國法律服務、天成太平洋、中銀香港、中國電信、國開行香港共9家中資企業聯合主辦「盛世華誕 情滿香江·全港國情知識燈謎競猜同樂日」活動。本次活動得到小區關愛隊、愛國愛港地區團體的大力支持，在港島、九龍及新界14個地點設置街站，預計將惠及13000位香港市民。



活動啟動禮在香港光大中心地下大堂舉辦。

9月10日下午，活動啟動禮在香港光大中心地下大堂舉辦。香港民政及青年事務局局長麥美娟，光大集團副總經理、光大香港董事長兼總裁于法昌，工聯會九龍城區議員簡銘東分別代表特區政府、中資企業、地區合作夥伴進行致辭。中企協副總裁曾燊典、各主辦單位有關負責人及地區合作夥伴代表及光大香港駐港企業負責人擔任主禮嘉賓。

麥美娟表示，本次活動創意新穎，令市民享受猜燈謎樂趣之餘，亦加深對國策了解。中資企業紮根香港超過百年，與香港一同成長。香港回歸後，在港中資企業更是積極支持特區政府施政，為香港經濟、民生貢獻良多，衷心感謝中資義工團隊積極參與社區服務，弘揚社區關愛精神。

于法昌感謝各中資企業參與支持本次活動，也感謝所有義工的無私付出。活動凝聚中資「同心」之力，共謀「同心」之舉，彰顯「同心」之效，共同展現了中資企業深耕香港、服務香港、建設香港的責任擔當。站在香港由治及興的發展新階段，光大集團將繼續秉持「植根香港、奉獻香港」理念，與各大中資企業和地區團體密切合作，以「中資所長」更好服務「國家所向、香港所需」，讓廣大香港市民切身感受到中資企業的關愛，感受到中央的關心和關懷。

簡銘東表示，工聯會與光大集團服務香港市民的精神不謀而合。通過與光大集團等中資企業緊密合作，凝聚各方區議員、青年團體等各界力量，相信將進一步完善香港社區治理體系。作為活動合作夥伴，願與社會各界攜手並肩配合政府，善用各類資源辦好服務，提升香港市民的獲得感、幸福感。

啟動禮上，來自港島、九龍、新界的13位地區合作夥伴與對接中資企業代表進行愛心配對儀式。

活動啟動禮在香港光大中心地下大堂舉辦。

2023年，光大香港創新性將中秋傳統燈謎與《基本法》《港區國安法》、習近平主席「七一」講話和二十大等國情知識相結合，首次推出並成功舉辦「國情知識燈謎競猜同樂日」活動，得到社會各界廣泛好評。本次活動延續去年燈謎競猜同樂日創意，更將街站數量由6個增加至14個，惠及市民由4000人擴大到1.3萬人，進一步推動愛國愛港教育普及社區基層市民。

近年來，光大香港牽頭光大集團旗下光大控股、光大環境、光大銀行香港分行、光證國際、光銀國際及光大永年6家駐港企業，積極與其他在港中資企業、愛國愛港地區團體合作，連續兩年在元宵、端午、中秋、冬至等重要時節開展「中企關愛進社區」「中企服務進社區」系列活動。今年光大香港正式推出「光彩+」公益品牌，加強凝聚政、商、民三方力量，積極傳遞光大駐港企業有愛心、有溫度、有擔當的品牌形象。今年以來已面向香港市民策劃開展超過二十場社區關愛、青少年發展活動，累計受惠市民超過三萬人。