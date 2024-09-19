首宗非法引入外來入侵物種刑案　被告偷運過千隻巴西龜獲刑9個月

9月19日，珠海市中級人民法院對全國首宗非法引進外來入侵物種刑事案件一審公開開庭宣判，被告易某犯非法引進外來入侵物種罪罪成，被判囚9個月並罰款10萬元（人民幣，下同）；扣押在案的1760隻紅耳彩龜予以沒收。



法院審理查明，2022年10月21日，易某駕車經口岸入境，未向海關申報，海關人員從該車天窗與遮陽板間隙及扶手箱下改裝的暗格內，查獲疑似紅耳彩龜等龜類動物一批，易某未能出具有效的檢疫審批證明。

紅耳彩龜。（視覺中國）

經鑑定，上述涉案動物中的1760隻紅耳彩龜（又稱巴西龜）為外來入侵物種，被列入《中國外來入侵物種名單（第三批）》和《重點管理外來入侵物種名錄》，參考總價為88000元。

9月19日，珠海市中級人民法院對全國首宗非法引進外來入侵物種刑事案件一審公開開庭宣判。（珠海市中級人民法院）

法院認為，易某的行為構成非法引進外來入侵物種罪。易某系累犯，依法應當從重處罰；其歸案後如實供述自己的罪行，自願認罪認罰，主動預繳罰金，依法可以從輕處罰。綜合考慮易某犯罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，法院遂作出上述判決。