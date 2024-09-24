旅客雙腳綁73隻Casio手錶福田口岸斷正　神色緊張步態異常露破綻

中國海關總署20日稱，近日皇崗海關在福田口岸旅檢進境（由香港進入內地）渠道查獲一宗旅客小腿綁藏73隻手錶進境案。



近日皇崗海關在福田口岸旅檢進境（由香港進入內地）渠道查獲一宗旅客小腿綁藏73隻手錶進境案。（中國海關總署微信公眾號）

近日皇崗海關在福田口岸旅檢進境（由香港進入內地）渠道查獲一宗旅客小腿綁藏73隻手錶進境案。（中國海關總署微信公眾號）

近日皇崗海關在福田口岸旅檢進境（由香港進入內地）渠道查獲一宗旅客小腿綁藏73隻手錶進境案。（中國海關總署微信公眾號）

皇崗海關關員在福田口岸對進境旅客進行監管時，發現一名身穿白色上衣、黑色闊腿褲的旅客神色緊張、步態異常，隨即對其進行攔截檢查。經檢查，發現該旅客左、右小腿部位均用保鮮膜綁纏大量手錶。經清點，共有卡西歐（Casio）手錶73隻。

近日皇崗海關在福田口岸旅檢進境（由香港進入內地）渠道查獲一宗旅客小腿綁藏73隻手錶進境案。（中國海關總署微信公眾號）

近日皇崗海關在福田口岸旅檢進境（由香港進入內地）渠道查獲一宗旅客小腿綁藏73隻手錶進境案。（中國海關總署微信公眾號）

近日皇崗海關在福田口岸旅檢進境（由香港進入內地）渠道查獲一宗旅客小腿綁藏73隻手錶進境案。（中國海關總署微信公眾號）

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中國海關總署提醒：根據《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》第七條，以藏匿、偽裝、瞞報、偽報或者其他方式逃避海關監管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止或者限制進出境的貨物、物品或者依法應當繳納稅款的貨物、物品進出境的是走私行為，將被追究法律責任。