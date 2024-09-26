安徽地震前天空驚現「地震雲」？官方科普：沒有關聯

坊間素有「地震雲」（Earthquake Cloud）的說法，意指非氣象學中雲體分類的一種預示地震的雲體，其並無確定的形狀，但多數為劃過長空的一絲輕雲，大量小捲雲則佔小數。9月25日19時29分13秒，安徽肥市肥東縣發生3.8級地震，巧合的是，當日早上合肥出現大片規則的雲塊，於是有人將這兩件事聯繫一起，猜測早上出現的就是「地震雲」。對此，安徽省地震局在官方微博上科普指，沒有足夠的科學依據證明，雲可以預示地震的發生。



安徽省地震局表示，雲形成的整個過程，都是在大氣圈當中完成的。而地震是發生在巖石圈內，所以沒有足夠的科學依據證明雲可以預示地震的發生。而網上所謂的「地震雲」，主要是高積雲與層積雲兩種。高積雲的出現說明天氣很好，層積雲的出現代表會有降雨，與地震其實並沒有任何關聯。

安徽省地震局向公眾科普。（微博）

事實上，安徽省地震局早就對此進行過一系列科普。例如2014年，安徽省地震局科普稱：「很多網友稱看見『地震雲』，並謠言將發生地震。其實，『地震雲』的概念源於日本，沒有科學證據證明和地震的孕育與發生有內在的聯繫。」

2017年，該局再次科普指，所謂「地震雲」都有自己更靠譜的名字，預示的不是地震，而是某種天氣。其解釋，常為地震「背鍋」的有波狀層積雲和透光高層雲這兩種雲。其中，波狀層積雲通常在強冷空氣過境前出現，預示著天氣將有大變化。而透光高積雲民間稱「魚鱗雲」，民諺有「天上魚鱗雲，地上雨淋淋」。

合肥9月25日出現的雲像大塊魚鱗規則地排列。（大皖新聞）

9月25日當日，安徽省氣象台相關氣象專家也表示，合肥出現的很像大塊魚鱗規則地排列在天空中的雲，氣象上稱為「高積雲」，25日早間出現的雲叫「透光高積雲」。通常，在高壓控制下，特別是從冷高壓轉變為暖高壓時，本地的空氣穩定抬升時，這種透光高積雲就會出現。氣象諺語中有「天上魚鱗斑，曬谷不用翻」、「瓦塊魚鱗珍珠雲，太陽熱得曬死人」的說法，透光高積雲的背後，是大範圍水汽穩定擡升，一般預示著天氣將晴好下去。