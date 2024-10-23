女子被丈夫輾壓拖行8.5米死亡　罪名是過失殺人　死者父：不相信

2021年3月，29歲的干婷在地下車庫遭丈夫張某碾軋並拖拽8.5米後死亡，後張某被警方認定為「過失致人死亡」。不過干婷的父親不認為事件是過失導致，由於在意外發生前兩人曾發生激烈爭吵。



10月22日晚，死者父親干先生透露，該案將於11月1日在武漢市江岸區人民法院一審開庭。記者從法院傳票顯示，該案案由是「過失致人死亡罪」，開庭時間為11月1日上午8點半。



2021年3月，29歲的干婷在地下車庫遭丈夫張某碾軋並拖拽8.5米後死亡，後張某被警方認定為「過失致人死亡」。（大皖新聞）

涉事車輛。（大皖新聞）

監視器顯示，張某撞人後走出停車場。（大皖新聞）

「今天接到了法院傳票，說11月1號要開庭了。」干先生說，該案之前曾兩次開庭，又兩次休庭，這是第三次一審開庭，從接到的傳票看，起訴的罪名仍然是「過失致人死亡罪」，「我們一直不相信是過失，但是目前法院開庭的罪名還沒有變。」

2021年3月，29歲的干婷在地下車庫遭丈夫張某碾軋並拖拽8.5米後死亡，後張某被警方認定為「過失致人死亡」。同年10月，武漢市江岸區人民檢察院向武漢市江岸區人民法院提起公訴，認為張某因疏忽大意造成妻子死亡，應以過失致人死亡罪追究其刑事責任。

檢方指控2021年3月6日7時許，張某在家因瑣事與妻子干婷發生爭吵，後干婷離家外出。幾分鐘後，張某至地下停車場駕駛車輛時，因未盡到安全注意義務，將妻子干婷碾軋拖拽約8.5米後停車，並撥打110報警、120急救中心電話，後干婷經搶救無效死亡。

江岸區檢察院認為，被告人張某因疏忽大意造成一人死亡，應當以過失致人死亡罪追究其刑事責任。

受害者生前照片。（大皖新聞）

2023年1月4日，此案一審開庭，後來延期。2024年1月9日，該案再次開庭，在庭審持續幾天時間後，於1月12日上午10時30分，法庭宣佈再次休庭。

原告代理律師幹衛東當時告訴大皖新聞記者說，因為第一次屍檢報告有偵查人員參與，第二次屍檢報告中的鑒定人與法院聘請的「有專門知識的人」具有師生、同事和密友關係，且鑒定意見依據筆錄等主觀證據作出推斷結論，完全不符合客觀性要求。「因此，作為附民當事人的代理人，我們堅決要求重新屍檢，這一請求得到了合議庭的支援，所以，法院決定休庭。」

10月22日晚上，干婷爸爸告訴大皖新聞記者，第三次屍檢報告結果在今年8月已經出來了，但和第一次的報告結果一致，稱干婷符合遭車輛碾壓、擠壓頸部及胸腹盆部等，致全身多發損傷合併機械性窒息死亡。「現在還有案件定性關鍵證據，就是車輛痕跡鑒定至今沒有拿出來，我們也想在開庭時看看，能不能見到這份關鍵證據，為女兒討回公道！」

網民點睇：

這算過失傷人嗎？拖曳了8米 沒感覺嗎？ 有點子嚇人。

碾壓和拖曳……這個疏忽大意怎麼判定？ 有沒有人說一下，是不是有了動機但問的時候就說不知道不清楚就可以算疏忽大意呢？

