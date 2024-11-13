雲南中學預收每學生189.43元水費惹議　網民諷「用礦泉水洗澡？」

雲南麗江華坪縣榮將鎮第二中學近日被家長爆料，指要求在家長會後統一收取每位學生1200元（人民幣．下同），但其中包含高達189.43元的「預收水費」，讓家長們認為很不合理。事件引起網民熱議，有人甚至諷刺問道，「用礦泉水洗澡？」事件令校長也感震驚，校方並指是班主任籠統發布，沒附帶明細說明，引起家長很大誤會。而縣教體局和縣紀委正在學校進行逐一覆核檢查。



家長李先生介紹，11月11日，學校老師在班級群組發布催費通知，指學校決定開家長會，總費用預收1200元，要求自行通知學生和家長。老師也發了催費信息，通知家長15日周五下午1時開家長會，會後統一收取每個學生1200元，包括試卷費200元、教輔資料費280.57元、上學期暑假作業費30元、校訓費130元、課後服務費400元，其中還要求向每個學生預收水費189.43元。為了孩子住校用水情況，他們咨詢過校方，「學校領導說孩子在學校吃飯就會有（水費）」。

對此，李先生表示不解，稱：「桶裝水，學校用水算是工程價吧，出廠可能也就是5元一桶18升。我們以前都是每個星期用幾桶水，全班學生一起，也不過就是4桶水。」他又認為，這對於農村家庭來說，肯定是有一定負擔的。

網民也熱議，「這喝的什麽水啊」、「家庭用桶裝水，15元一桶，5個人一個月兩桶。孩子在校4個月，要喝將近190元的水，那是用礦泉水洗澡嗎」、「水費189.43元，收錢還弄得像模像樣的，連零頭都有。我女兒現在讀高三，就沒聽說過水費，暑假作業也收費啊」，另有廣東的家長稱，自己兒子今年讀高一，也是住校，水費才40元一學期而已。

學校老師在班級群組發布的催費通知。（極目新聞）

11月12日傍晚，該校校長親自致電話解釋，說是班級老師沒有搞清楚就發出來的，是自願交費，並要求李先生刪除相關影片。13日上午，一位校領導向內媒解釋，水費是家長委員會掌控的，如每個學期喝5桶水，8元一桶40升，期末的時候由家委會結算，「水費要喝掉189.43元，他們只是寫了整數，實際上每個同學水費就是40元左右」。

這位校領導續解釋，班主任在發通知時出了問題，把學生搞的冬遊、看電影等活動的費用也加了進去，班上和家委會收一點班級活動費，他們就沒有搞清楚，沒有把明細附上說清楚，就發在了家長群，引起很大的誤會。他更坦言，自己看的時候也比較震驚，學校已對涉事老師進行批評。

目前，縣教體局和縣紀委都到了學校進行現場覆核調查，「按照國家規定徵訂的覆查，要求開家長會時必須要向家長說明，這些是自願的，不願意也可以不用交的」。