內地老牌國貨洗面乳遭投訴含｢殺蟲禁物｣　官方：當時合法現無違規

內地知名護膚品牌「百雀羚」近日因一款洗面乳產品涉嫌添加禁用原料而登上輿論焦點，引發廣泛討論。上海市藥品監督管理局11月20日發布調查結果，確認百雀羚產品未違規，並澄清涉事產品的生產符合當時的法規規範。



綜合《九派新聞》、《中國新聞週刊》等內媒報道，今年9月，有消費者舉報百雀羚生產的「水嫩淨透精華潔面乳」涉嫌違規添加已被《化妝品禁用植（動）物原料目錄》列為禁用的「圓葉牽牛提取物」。上海市藥監局收到舉報後立案調查，並於11月20日發布調查結論。

上海市藥品監督管理局報告指出，涉事產品生產於2021年5月26日之前，當時圓葉牽牛提取物仍為合法使用的化妝品原料，百雀羚後續已完全停止使用該原料，未發現違反《化妝品監督管理條例》或禁用原料管理規定的行為。

化妝品「百雀羚」在中國有近百年歷史。(微博)

根據上海市藥監局的說明，圓葉牽牛提取物具有一定毒性，主要用於殺蟲和農業用途，因安全性存疑，於2021年被納入禁用原料清單。此次舉報事件引發的風波，實際上與百雀羚的合法生產無關。

同時，百雀羚也在官方微博發文回應，指出所涉「禁用原料」爭議，實為2021年前生產的產品，並非違法添加。聲明強調，公司始終堅持合規經營，並自2021年起嚴格執行最新標準，所有產品均符合國家規範。

百雀羚在聲明中特別提及，公司一貫重視產品品質與消費者安全，未來將繼續加強內部質量管控，確保產品符合國內外監管要求。

「百雀羚」的水淨透精華潔面乳(左)在2021後已更新配方。(微博)

此事件登上熱搜第一後，網民意見呈現兩極化。一方面，許多消費者力挺百雀羚，稱其為「禁得起考驗的國貨品牌」，留言區充斥著「支持國貨」「馬上購買」等正面評價；另一方面，也有部分網民質疑舉報動機，認為是惡意針對國貨品牌的行為。

同時，亦有消費者呼籲監管機構對禁用原料的標準和歷史規範進行更清晰的溝通，避免類似誤解的再次發生。另有網友建議應對舉報人身份進行追查，以防止惡意舉報損害企業聲譽。

根據公開資料，圓葉牽牛是一種一年生纏繞草本植物，其葉形呈圓心形，花冠為喇叭狀，與普通牽牛花有明顯區別。圓葉牽牛具有一定的藥用價值，常用於中醫治療便秘等疾病，但因部分成分具有毒性，也可作為殺蟲劑使用。

圓葉牽牛雖具有一定的中藥價值，主要用來治療便秘等疾病，但部分研究顯示，圓葉牽牛具有一定的毒性，可以用來殺蟲。（網絡照片）

國家藥監局2021年更新化妝品禁用植（動）物原料目錄，將圓葉牽牛列入禁用範圍，徹底禁止其在化妝品中的應用。此次百雀羚事件中提到的洗面乳，正是因在禁令生效前合法使用該原料而引發的爭議。

百雀羚創立於1931年，是中國老字號護膚品牌之一，並多次榮獲「中國馳名商標」及「上海市著名商標」稱號。作為國內首個獲得IFSCC（國際化妝品科技聯盟）金牌會員資格的品牌，百雀羚一直以其歷史悠久和品質可靠的形象深受消費者喜愛。