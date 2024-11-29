安徽高校上演現代版「虎門銷煙」　學生香煙被沒收並當眾焚燒惹議

安徽一間學校在校園內上演現代版「虎門銷煙」，從學生手中沒收的香煙被丟入鐵桶焚燒，做法引發網民熱議。校方則回應稱，此舉出於防火安全以及為學生健康考慮。



蕪湖航空職業學院在學校操場當眾銷毀香煙。（影片截圖）

蕪湖航空職業學院在學校操場當眾銷毀香煙。（影片截圖）

蕪湖航空職業學院在學校操場當眾銷毀香煙。（影片截圖）

蕪湖航空職業學院在學校操場當眾銷毀香煙。（影片截圖）

有網民周二（11月26日）發布影片稱，蕪湖航空職業學院在學校操場當眾銷毀香煙。影片顯示，學校從學生處收繳的幾大袋香煙，被丟入鐵桶中焚燒，周圍有不少師生圍觀。

此舉隨即引發網民熱議：

「周圍不吸煙的都無一倖免。」

「這不是所有人一起抽二手煙？」

「虎門銷煙沒教會你用海水浸化法嗎？」

「禁止吸煙可以，但是有權力沒收香煙並銷毀嗎？」

「大可不必搞這種形式主義，香煙可以讓學生寄回家裏，給家人不好嘛？畢竟花了錢買的。」



周四（11月28日），學校工作人員表示，學校發現較多學生攜帶香煙，因此統一沒收並處理。此舉出於防火安全以及為學生健康考慮，學校明文規定禁止在宿舍吸煙，「燒毀是為了向學生表示不存在老師沒收後自己使用。」

蕪湖航空職業學院在學校操場當眾銷毀香煙。（影片截圖）

蕪湖航空職業學院在學校操場當眾銷毀香煙。（影片截圖）

蕪湖航空職業學院在學校操場當眾銷毀香煙。（影片截圖）

蕪湖航空職業學院在學校操場當眾銷毀香煙。（影片截圖）

據該校學生提供的《蕪湖航空職業學院半軍事化管理規定（試行）》要求，學生應「不違規使用電器，易燃物品不留存」、「不吸煙、不喝酒、不打架」。

公開資料顯示，蕪湖航空職業學院位於安徽省蕪湖市灣沚區灣沚鎮，是北京中公未來集團有限公司舉辦、教育部備案的民辦高等職業院校。